HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Thu Trang và lựa chọn làm phim tử tế

Thùy Trang

(NLĐO) - Cách Thu Trang làm phim bằng sự kiên nhẫn và tôn trọng cảm xúc người xem thông qua "Ai thương ai mến".

Thu Trang và sự dũng cảm với "Ai thương ai mến"

Thu Trang và lựa chọn làm phim tử tế - Ảnh 1.

Thu Trang và sự dũng cảm với "Ai thương ai mến"

Dù nắm rõ công thức có sức công phá về doanh thu phòng vé sau "Nụ hôn bạc tỉ" nhưng Thu Trang vẫn chọn hướng ngược dòng với "Ai thương ai mến". Một phim gia đình đặt trong bối cảnh miền Tây xưa, nhịp kể chậm rãi, nhiều khoảng lặng và đòi hỏi sự kiên nhẫn từ người xem.

Đó là một lựa chọn không dễ, cả về sáng tạo lẫn thương mại, nhưng lại cho thấy rõ thái độ làm nghề của nữ đạo diễn: Không lặp lại chính mình, không làm phim chỉ để "ăn theo" thành công cũ.

Miền Tây trong phim không chỉ có sông nước hay cảnh quan nên thơ, mà hiện lên qua những chi tiết rất đời: Nhà may đông đúc thợ thầy, làng nghề bánh tráng, những buổi đám giỗ, tiếng đờn ca tài tử, câu hò vang lên giữa sinh hoạt thường ngày. Những yếu tố văn hóa ấy không bị đặt vào phim như "đặc sản minh họa", mà trở thành chất liệu cảm xúc, giúp người xem hiểu vì sao nhân vật nghĩ như vậy, sống như vậy và lựa chọn như vậy.

Thu Trang và lựa chọn làm phim tử tế - Ảnh 2.

Thu Trang dám chọn một đường đi khó

Cách làm này cho thấy sự tử tế trong tư duy của người kể chuyện. Thu Trang không dùng văn hóa truyền thống như một công cụ trang trí, mà tiếp cận nó bằng sự tôn trọng, nghiên cứu và mong muốn lưu giữ. Ở thời điểm điện ảnh Việt hiếm khi dành nhiều đất cho những không gian văn hóa vùng miền được khai thác kỹ lưỡng, "Ai thương ai mến" trở thành một nỗ lực đáng ghi nhận.

Thu Trang quyết chọn khó để không lặp lại chính mình

Cách xây dựng tuyến nhân vật trong "Ai thương ai mến" của Thu Trang để lại nhiều ấn tượng. Bộ phim không tận dụng độ "hot" để tìm khán giả mà là một chuỗi mắt xích hợp lý giữa nghệ sĩ gạo cội, những người lâu ngày vắng bóng và lớp diễn viên trẻ. Sự trở lại của Ngọc Thuận hay NSƯT Ngọc Hiệp không mang màu sắc hoài niệm đơn thuần, mà được đặt đúng vai, đúng nhịp, để năng lực diễn xuất thực sự tỏa sáng.

Thu Trang và lựa chọn làm phim tử tế - Ảnh 3.

Thu Trang tạo ấn tượng bởi cách chọn dàn diễn viên cho "Ai thương ai mến"

Với các diễn viên trẻ như Trâm Anh hay Võ Điền Gia Huy, Thu Trang không chọn con đường an toàn. Cô giao cho họ những nhân vật nhiều tầng tâm lý, đồng thời trực tiếp đồng hành, hướng dẫn để tránh sự chênh lệch cảm xúc giữa các thế hệ. Nhờ vậy, phim giữ được sự liền mạch, không bị "vấp" bởi những đoạn diễn non tay - điều thường thấy ở phim gia đình.

Những diễn viên khác như Khả Như, Huy Khánh, Bình Hưng… đều được đặt để đúng vị trí, mỗi người đều được tỏa sáng theo cách riêng rất vừa vặn. Ở đây, sự tận tâm không nằm ở việc ưu ái ai, mà ở chỗ đạo diễn đối xử công bằng với từng nhân vật, từng diễn viên, để ai cũng có cơ hội sống trọn với vai diễn của mình.

Bản thân Thu Trang cũng phá bỏ vòng vây an toàn cho chính mình. Cô mạnh dạn phá vỡ cấu trúc tuyến tính quen thuộc, đan xen quá khứ - hiện tại để đào sâu số phận nhân vật. Thủ pháp này không nhằm phô diễn kỹ thuật, mà để khán giả hiểu rằng mỗi lựa chọn hôm nay đều mang theo dư âm của những gì đã qua.

Sự tiết chế trong cách kể, trong việc khai thác hình ảnh người phụ nữ, cũng cho thấy bản lĩnh của một đạo diễn nữ làm nghề tỉnh táo. Phim không hô hào khẩu hiệu, không cố tạo hình mẫu lý tưởng, mà kể câu chuyện về một người phụ nữ bình thường, trải qua mất mát nhưng vẫn giữ được niềm tin và sự bền bỉ.

4 nhân vật khắc họa 4 tính cách, 4 số phận

Thu Trang và lựa chọn làm phim tử tế - Ảnh 4.

Thu Trang không kể câu chuyện gia đình từ những xung đột kịch tính hay cao trào ồn ào, mà đi vào thế giới nội tâm của những người phụ nữ miền Tây.

Bốn nhân vật nữ trong phim như bốn lát cắt số phận khác nhau, đại diện cho nhiều thế hệ phụ nữ trong một gia đình. Hai Mến (Thu Trang) là trung tâm của câu chuyện, hiện thân cho trách nhiệm và tình thân. Ở Hai Mến, khán giả thấy rõ hình ảnh người phụ nữ miền Tây bền bỉ trước nghịch cảnh, không cần lời ca tụng, chỉ hiện diện bằng sức sống lặng thầm.

Ba Thương (Trâm Anh) đại diện cho thế hệ trẻ hơn, lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình. Nhân vật này mang nhiều mâu thuẫn nội tâm, vừa khát khao được yêu thương, vừa loay hoay tìm chỗ đứng cho bản thân. Cách Thu Trang để Ba Thương đối diện với những lựa chọn của đời mình cho thấy một góc nhìn nữ tính rất rõ: Không phán xét, không áp đặt đúng - sai, mà để nhân vật tự trưởng thành qua va vấp và mất mát.

Nếu Hai Mến và Ba Thương mang màu sắc trầm lắng, thì Thắm (Khả Như) là gam màu khác hẳn. Nhân vật này không bi lụy, không gồng gánh bi kịch, mà chọn cách sống mạnh mẽ, thẳng thắn và có phần gai góc. Thắm là kiểu phụ nữ biết mình muốn gì, dám bảo vệ cảm xúc của bản thân. Sự xuất hiện của Thắm giúp bức tranh nữ tính của "Ai thương ai mến" trở nên đa dạng, không bị đóng khung trong một khuôn mẫu.

Thu Trang và lựa chọn làm phim tử tế - Ảnh 5.

Thu Trang được khán giả yêu mến

Ở thế hệ lớn tuổi hơn, bà Tư (Ngọc Hiệp) hiện lên với hình ảnh người phụ nữ quyền lực trong gia đình miền Tây. Nhưng quyền lực ấy không chỉ đến từ tiền bạc hay vị thế xã hội, mà còn từ kinh nghiệm sống, sự từng trải và khả năng nhìn thấu những được - mất của đời người.

Nhân vật bà Tư không bị xây dựng như kiểu vai "phản diện" thường thấy, mà là một người đàn bà đã đi qua đủ thăng trầm để hiểu rằng tình thân đôi khi lớn hơn mọi toan tính. Điểm đáng chú ý là Thu Trang không biến tính nữ thành khẩu hiệu hay tuyên ngôn. Các nhân vật nữ đều được đặt để đúng với tinh thần một bộ phim kể về gia đình bằng sự tử tế và thấu cảm.

"Ai thương ai mến" vì thế là một bộ phim cho thấy rõ con đường Thu Trang đang theo đuổi: Làm phim bằng sự tử tế, bằng tinh thần không lặp lại mình và bằng niềm tin rằng cảm xúc chân thành, dù lặng lẽ, vẫn sẽ tìm được người đồng cảm.

Tin liên quan

Thu Trang "chê" Tiến Luật, sánh đôi "Trai nhảy" Ngọc Thuận

Thu Trang "chê" Tiến Luật, sánh đôi "Trai nhảy" Ngọc Thuận

(NLĐO) – Diễn viên Ngọc Thuận trở lại điện ảnh sau 20 năm, sánh đôi cùng Thu Trang kể chuyện tình trong "Ai thương ai mến".

Trúc Nhân chính thức khuấy đảo V-pop ngày đầu năm với 68 nghệ sĩ tên tuổi

(NLĐO) - Xem "Vạn sự như ý" của Trúc Nhân mà ngỡ đang dự tiệc tất niên showbiz: 68 nghệ sĩ "bung xoã", visual ai cũng xuất sắc.

Juky San: "Buông bỏ đôi khi là cách tự cứu mình"

(NLĐO) - Juky San hóa thân nữ sát thủ, kể về cách tự bảo vệ mình trong tình yêu và câu chuyện chữa lành trong một MV mới.

Thu Trang diễn viên Thu Trang Ai thương ai mến của Thu Trang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo