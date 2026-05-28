Kinh tế

Thứ trưởng Bộ Công Thương nói lý do không bán song song xăng khoáng RON 95 cùng với E10

Lê Thúy

(NLĐO) - Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, việc triển khai xăng E10 không nhằm áp đặt hay hạn chế quyền lựa chọn của người tiêu dùng.

Thông tin về lộ trình sử dụng xăng E10 sẽ được áp dụng từ 1-6-2026 tới, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, cho biết cuối năm 2026, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 50 năm 2025 quy định về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, trong đó có quy định từ 1-6-2026 mặt hàng xăng nhiên liệu sinh học được phân phối trên toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ Công Thương giải thích lý do không bán song song xăng E10 và RON 95 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân

Trước đó, quyết định số 53 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống đã quy định sau thời gian thử nghiệm thì từ ngày 1-12-2015 xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên toàn quốc là xăng E5. Từ ngày 1-12-2017, xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên toàn quốc là xăng E10.

Thực hiện nội dung của Quyết định số 53, sau nhiều thử nghiệm, xăng E5 đã được chính thức phân phối trên toàn quốc từ 1-1-2018. Thế nhưng lộ trình thực hiện xăng E10 theo Quyết định 53 thì vẫn chưa thực hiện được. Vì vậy, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục thực hiện lộ trình theo đúng tinh thần của Quyết định số 53 của Thủ tướng Chính phủ.

Chính vì vậy, việc chuyển đổi chính thức xăng sinh học (E5RON92 và E10RON95) trên toàn quốc từ ngày 1-6-2026 là bước tiếp theo nhằm triển khai thực hiện lộ trình nhiên liệu sinh học theo tinh thần Quyết định 53, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu thực tiễn, cơ sở pháp lý, đúng với chủ trương đường lối của Đảng và Chính phủ về chuyển đổi năng lượng, xây dựng nền kinh tế xanh, giảm phát thải carbon.

"Việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học không phải là quyết định mang tính áp đặt hay nhằm hạn chế quyền lựa chọn của người dân, mà xuất phát từ yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính" – Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nêu rõ.

Lý do không bán song song cả xăng khoáng và xăng sinh học E10

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân lý giải thêm, trong giai đoạn trước đây, chúng ta đã áp dụng song song cả xăng khoáng và xăng sinh học để người dân có thời gian làm quen, thị trường có điều kiện thích nghi, doanh nghiệp từng bước hoàn thiện hạ tầng phân phối, kỹ thuật và nguồn cung.

Tuy nhiên, thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy, nếu duy trì đồng thời quá nhiều chủng loại nhiên liệu trong thời gian dài sẽ phát sinh nhiều bất cập như tăng chi phí logistics, tồn chứa, phân phối; gây khó khăn cho doanh nghiệp bán lẻ; đồng thời làm giảm hiệu quả của chính sách chuyển đổi năng lượng xanh.

Đặc biệt, xăng sinh học E10 đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá phù hợp với phần lớn phương tiện đang lưu hành hiện nay.

Việc sử dụng xăng E10 không chỉ giúp giảm phát thải ra môi trường mà còn góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, thúc đẩy tiêu thụ nguyên liệu sinh học trong nước, tạo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia.

"Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, lộ trình chuyển đổi được xây dựng theo hướng từng bước, có đánh giá tác động kỹ lưỡng, không thực hiện đột ngột. Trong quá trình triển khai, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp để bảo đảm nguồn cung ổn định, chất lượng nhiên liệu, quyền lợi người tiêu dùng và đặc biệt, Bộ cũng sẽ tiếp tục cung cấp thêm các thông tin thông minh bạch để người dân yên tâm sử dụng" – Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

Bộ Công Thương cho biết đang nghiên cứu cơ chế tiếp nhận phản ánh, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn đầu triển khai thông qua các đầu mối quản lý, doanh nghiệp đầu mối xăng dầu và các kênh thông tin phù hợp.

Nhiều chủ xe vẫn còn băn khoăn về xăng E10

Nhiều chủ xe vẫn còn băn khoăn về xăng E10

(NLĐO) - Dù được đánh giá thân thiện hơn với môi trường, xăng E10 vẫn khiến không ít chủ xe lo lắng về khả năng tương thích và ảnh hưởng đến động cơ

Sử dụng xăng E10, từng loại phương tiện tương thích ra sao?

(NLĐO) - Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô, xe máy cho biết cơ bản các đời xe đều tương thích, nhưng có lưu ý với một số dòng xe.

Bộ Công Thương nói chưa nhận được khiếu nại về chất lượng xăng E10

(NLĐO) - Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đã phân phối xăng E10 chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học E5, E10.

