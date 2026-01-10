HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chúc mừng Phó Giáo sư Nguyễn Thành Vinh được vinh danh tại Úc

Dương Ngọc

(NLĐO)- Phó Giáo sư Nguyễn Thành Vinh, Đại học New South Wales, được vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất nước Úc trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.

Nhân dịp Phó Giáo sư Nguyễn Thành Vinh, Đại học New South Wales (Úc), được Nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Úc trong lĩnh vực Hóa hữu cơ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gửi thư chúc mừng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chúc mừng Phó Giáo sư Nguyễn Thành Vinh được vinh danh tại Úc - Ảnh 1.

Hình ảnh của Phó Giáo sư Nguyễn Thành Vinh trên website của Đại học New South Wales. Ảnh: UNSW

Trong thư, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những đóng góp khoa học xuất sắc của Phó Giáo sư Nguyễn Thành Vinh, nhấn mạnh đây là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình lao động khoa học nghiêm túc, bền bỉ và đầy tâm huyết, đồng thời phản ánh năng lực hội nhập và uy tín học thuật ngày càng rõ nét của trí thức Việt Nam trong môi trường khoa học quốc tế.

Thứ trưởng khẳng định, thành tựu của Phó Giáo sư sẽ góp phần truyền cảm hứng cho cộng đồng trí thức người Việt Nam tại Úc, tại Việt Nam cũng như các địa bàn khác.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao trân trọng mời Phó Giáo sư Nguyễn Thành Vinh và gia đình tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026 do Bộ Ngoại giao tổ chức.

The Australian - tờ nhật báo có lượng độc giả lớn nhất nước này - công bố "2026 Research Magazine", bảng xếp hạng các trường đại học và nhà nghiên cứu có tầm ảnh hưởng nhất năm 2026. Danh sách được xây dựng dựa trên số lượt trích dẫn của các bài báo khoa học đăng trên 20 tạp chí hàng đầu của từng lĩnh vực trong 5 năm, sử dụng dữ liệu từ Google Scholar.

Theo giới thiệu, Phó Giáo sư Nguyễn Thành Vinh là người có ảnh hưởng nhất trong chuyên ngành Hóa hữu cơ, thuộc nhóm Khoa học Hóa học và Vật liệu. Hiện anh là Phó Giáo sư (Associate Professor) tại New South Wales (UNSW) - trường xếp hạng top 20 thế giới theo QS 2026. Nghiên cứu của anh tập trung vào xúc tác hữu cơ, hoạt hóa cation thơm, tổng hợp hợp chất tự nhiên và hoạt chất sinh học, tổng hợp không đối xứng và hóa học dược phẩm.

Phó Giáo sư Nguyễn Thành Vinh (SN 1982 tại Thanh Hóa) được nhiều người biết đến với danh hiệu Á quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên khi đang là học sinh lớp chuyên Hóa trường THPT Chuyên Lam Sơn. Anh từng giành huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2000 tổ chức tại Copenhagen, Đan Mạch.

Năm 2001, Nguyễn Thành Vinh nhận học bổng của Chính phủ Úc, theo học ngành Hoá học công nghiệp ở Đại học New South Wales. Nhờ thành tích học tập xuất sắc, anh được đặc cách làm nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp đại học và lấy bằng Tiến sĩ Hóa hữu cơ tại Đại học Quốc gia Úc (ANU). Thời điểm đó, anh là một trong những tiến sĩ trẻ tuổi nhất của Việt Nam ở nước ngoài.

Nguyễn Thành Vinh bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu độc lập năm 2013 tại Đại học Curtin (Perth). Năm 2015, anh chuyển sang UNSW với vai trò giảng viên và nghiên cứu viên ARC DECRA; được bổ nhiệm giảng viên cao cấp năm 2018 và nhận học bổng ARC Future Fellowship năm 2019. Anh trở thành Phó Giáo sư vào năm 2021, khi mới 39 tuổi.

Xuân quê hương 2026 được tổ chức ngày 21 tháng Chạp

Xuân quê hương 2026 được tổ chức ngày 21 tháng Chạp

Hướng về đất mẹ Việt Nam

Nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới, có thể khẳng định Việt Nam đã bước sang một giai đoạn phát triển mới

Gắn kết kiều bào với quê hương

Đóng góp của kiều bào là một trong những nguồn lực quan trọng trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Hướng về đất mẹ Việt Nam

Nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới, có thể khẳng định Việt Nam đã bước sang một giai đoạn phát triển mới

