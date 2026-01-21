HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Thịt heo, nội tạng thối, không rõ nguồn gốc ở đâu ra?

Lê Thúy

(NLĐO) - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh tới việc kiểm soát an toàn thực phẩm, đặc biệt ở khâu giết mổ.

Chiều ngày 21-1, Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai kế hoạch công tác năm 2026.

Từ vụ đồ hộp Hạ Long, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo gì? - Ảnh 1.

Cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai kế hoạch công tác năm 2026.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh tới việc kiểm soát an toàn thực phẩm ở khâu giết mổ, đặc biệt là hơn 24 ngàn cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. "Chúng ta quản lý ngành cần phải trách nhiệm. Nhìn từ vụ đồ hộp Hạ Long hay việc còn cơ sở thực phẩm sử dụng nguồn nguồn nguyên liệu thối, không rõ nguồn gốc" – ông nêu.

Thứ trưởng Tiến đặt vấn đề tại sao thịt heo, lòng mề, nội tạng thối nhiều vậy, có liên quan tới tạm nhập tái xuất hay không? Có doanh nghiệp "ma" nhập hay không?

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, cho biết đàn heo tại thời điểm tháng 12-2025 có khoảng 9,58 triệu con, chiếm 30,5% tổng đàn heo của cả nước.

Năm 2025, ước tính có khoảng 25,74 triệu con heo xuất chuồng, chiếm khoảng 44,4% tổng số con xuất chuồng của cả nước.

Hơn 1,27 triệu con heo phải tiêu hủy vì dịch bệnh

Số heo chết và tiêu hủy là 1.273.082 con heo (tăng hơn 13 lần so với năm 2024), đỉnh dịch tập trung vào tháng 7-8 và chủ yếu xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học.

Dự báo trong thời gian tới, khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, người chăn nuôi tái đàn, tăng đàn nên nguồn cung đảm bảo và đặc biệt nhu cầu tiêu dùng thực phẩm cho các dịp Lễ, Tết cuối năm sẽ tăng cao (dự báo tăng khoảng 10-15% so với thời điểm khác trong năm kéo theo giá heo hơi xuất chuồng dao động ổn định quanh mức 70.000-75.000 đồng/kg.

Về cơ bản thị trường sẽ ổn định, cân đối cung-cầu đảm bảo không bị thiếu hụt thực phẩm trong dịp Lễ, Tết.

Ngành Chăn nuôi và Thú y sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế nâng cao năng suất, chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường và quản trị chăn nuôi theo hướng hiện đại và hiệu quả.

Bên cạnh đó, ngành tập trung triển khai hiệu quả Luật Chăn nuôi và Luật Thú y sửa đổi các Nghị định và Chiến lược phát triển ngành, đẩy mạnh truyền thông để nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị cũng như trách nhiệm của người chăn nuôi, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Trung ương và địa phương.

Kiểm tra Công ty Đồ hộp Hạ Long, 3 năm không phát hiện sai phạm

Kiểm tra Công ty Đồ hộp Hạ Long, 3 năm không phát hiện sai phạm

(NLĐO) - Qua các đợt kiểm tra liên ngành 3 năm (2023-2025), Công ty Đồ hộp Hạ Long đã thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Vụ đồ hộp Hạ Long: Bài học đắt giá

Thương hiệu là tài sản vô hình lớn nhất của doanh nghiệp. Do đó, nguyên tắc bảo vệ thương hiệu căn bản nhất chính là đừng làm sai ngay từ đầu

Yêu cầu triệu hồi lô hàng đồ hộp Hạ Long không an toàn

(NLĐO) - Cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường yêu cầu rà soát, triệu hồi các lô hàng đồ hộp Hạ Long không đảm bảo an toàn.

