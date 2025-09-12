HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thăm cộng đồng người Việt tại Malta

Dương Ngọc

(NLĐO)- Malta là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới nhưng là điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư, du học sinh và lao động quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Malta, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cùng đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã gặp gỡ bà con cộng đồng tại đây chiều 10-9.

Thứ trưởng Ngọai giao Lê Thị Thu Hằng thăm cộng đồng người Việt tại Malta - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại cuộc gặp gỡ cộng đồng

Buổi gặp có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Ý kiêm nhiệm Malta Dương Hải Hưng và cán bộ Đại sứ quán. Đại sứ cho biết quan hệ Việt Nam - Malta phát triển tích cực, tiềm năng hợp tác còn rất lớn. Dù cộng đồng người Việt tại Malta chưa đông, song có nhiều thế mạnh, gắn kết và ngày càng tăng nhanh. Đại sứ quán luôn đồng hành, hỗ trợ bà con trong cuộc sống và hội nhập.

Ông Võ Khắc Huy, đại diện Hội người Việt Nam tại Malta, cho biết hội được thành lập từ năm 2022, đến nay đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam như chương trình "Hẹn gặp Việt Nam tại Malta" ở Valletta, "Xuân Quê hương 2023" hay kết nối cộng đồng qua Radio 103. Người Việt tại Malta có trình độ cao, làm việc trong nhiều lĩnh vực và luôn hướng về quê hương.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng ghi nhận nỗ lực của hội trong gắn kết cộng đồng và lan tỏa văn hóa Việt. Bà nhấn mạnh mỗi kiều bào là một "sứ giả văn hóa", góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với nhân dân sở tại.

Thông tin về kết quả làm việc với lãnh đạo Malta, Thứ trưởng cho biết phía bạn đánh giá cao quan hệ với Việt Nam và cam kết tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt sinh sống, hội nhập ổn định.

Bà khuyến khích cộng đồng duy trì tinh thần đoàn kết, gìn giữ bản sắc, tiếng Việt, đồng thời đóng góp tích cực vào đời sống sở tại. Bà cũng chia sẻ về những chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đối với kiều bào, trong đó có các luật và nghị quyết mới liên quan đến quốc tịch, căn cước, đất đai, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Thứ trưởng Ngọai giao Lê Thị Thu Hằng thăm cộng đồng người Việt tại Malta - Ảnh 3.
Thứ trưởng Ngọai giao Lê Thị Thu Hằng thăm cộng đồng người Việt tại Malta - Ảnh 4.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với kiều bào tại Malta

Nhân dịp này, Thứ trưởng mời kiều bào về nước tham dự các hoạt động thường niên như "Xuân Quê hương", Giỗ Tổ Hùng Vương, thăm Trường Sa, trại hè thiếu niên kiều bào, tập huấn giáo viên tiếng Việt…

Thứ trưởng đồng thời đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Ý tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ kiều bào, để cộng đồng người Việt tại Malta yên tâm làm ăn, sinh sống, ngày càng phát triển.

Cộng hòa Malta nằm gần phía Nam nước Ý và ngay trên Tunisia trong vùng biển Địa Trung Hải với diện tích hơn 316 km2 và dân số khoảng 520.000 người. Malta là một trong những quốc gia nhỏ bé nhất thế giới, tuy nhiên những năm trở lại đây, Malta trở thành một điểm đến hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư, du học sinh, lao động nước ngoài, trong đó có Việt Nam.



cộng đồng người Việt Bộ Ngoại giao nhà đầu tư Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng
