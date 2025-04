Thủ tục tạm ngừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Theo quy định tại Luật Việc làm 2013, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định.

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trong các trường hợp hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp; tìm được việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hưởng lương hưu hằng tháng; sau 2 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng; không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của luật này trong 3 tháng liên tục...

Người lao động sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng

Mới đây, sau khi được bổ sung phạm vi chức năng quản lý, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 315/QĐ-BNV công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm, có hiệu lực từ 4-4-2025.

Theo đó, thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:

- Đối với trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp do có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hưởng lương hưu hằng tháng; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp theo quy định và kèm theo giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (bản chụp).

Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

- Đối với các trường hợp dưới đây thì trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động:

+ Sau 2 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng.

+ Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, 3 tháng liên tục không thực hiện thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch việc làm theo quy định.

+ Ra nước ngoài định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

+ Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp.

+ Chết.

+ Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

+ Bị tòa án tuyên bố mất tích.

+ Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù.

Bước 2: Giám đốc Sở Nội vụ ban hành quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 24 ban hành kèm theo Thông tư 15/2023/TTBLĐTBXH.

Bước 3: Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 1 bản đến BHXH cấp tỉnh để thực hiện việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động; 1 bản đến người lao động.

Trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Bước 2: Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2023/TT- BLĐTBXH.

Bước 3: Quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 1 bản đến BHXH cấp tỉnh để thực hiện tạm dừng chi trả trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động; 1 đến gửi người lao động để biết và thực hiện.

Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì tiếp tục hưởng khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định. Các trường hợp bị ngưng hưởng trợ cấp thất nghiệp do tìm được việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp; bị tòa án tuyên bố mất tích; bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù... được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định.