Thủ tướng: Báo chí tập trung thông tin về những nội dung chính, những điểm mới của Đại hội

Chiều 20-1, trong giờ nghỉ giải lao của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến Trung tâm Báo chí Đại hội thăm hỏi, động viên lực lượng báo chí đang tác nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên lực lượng báo chí. Ảnh: TTXVN

Tại Trung tâm Báo chí, trong 2 ngày qua có gần 600 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước và gần 100 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính tham dự đưa tin về Đại hội.

Thăm hỏi các phóng viên về điều kiện tác nghiệp, sinh hoạt trong thời gian diễn ra Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định báo chí luôn là lực lượng vất vả và quan trọng. Do đó phải ưu tiên, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp của báo chí. Trong đó, cung cấp đầy đủ hạ tầng cho báo chí hoạt động, cả về đường truyền, điều kiện tác nghiệp, bảo đảm báo chí hoạt động thuận lợi nhất, để báo chí thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, phong phú, sinh động về Đại hội.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị báo chí tập trung thông tin về những nội dung chính, những điểm mới của Đại hội như việc tích hợp các báo cáo lại thành một báo cáo; báo cáo do Tổng Bí thư trình bày tại phiên khai mạc rất ngắn gọn, tập trung vào những điểm chính, điểm mới, những vấn đề cần làm ngay, thể hiện tính hành động, tính thực tiễn, bám sát tình hình; đặc biệt là những đột phá như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại phiên khai mạc Đại hội là: Tầm nhìn phải chiến lược, tư duy phải đột phá, hành động phải quyết liệt.

Cùng với thông tin về Đại hội, báo chí phản ánh không khí vui tươi, phấn khởi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của dân tộc; đồng thời sẵn sàng triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV ngay sau khi Đại hội thành công rực rỡ.