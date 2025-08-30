Thủ tướng: Bảo đảm doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được đối xử bình đẳng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thủ tướng: Bảo đảm doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được đối xử bình đẳng

Minh Chiến

(NLĐO)- Sau 80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước, Thủ tướng đã gửi đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân 3 thông điệp chính.

Ngày 30-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước". Cùng dự gặp mặt có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; lãnh đạo các bộ ngành.

doanh nghiệp - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước"

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong chặng đường 80 năm qua, doanh nghiệp, doanh nhân đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân hội nghị này, lãnh đạo Chính phủ gửi đến các doanh nghiệp, doanh nhân 3 thông điệp chính. Thông điệp thứ nhất, trong suốt 80 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp luôn theo Đảng đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với vận mệnh đất nước.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, phát huy vai trò, sứ mệnh dẫn dắt, tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Thông điệp thứ hai, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững. Theo đó, Chính phủ sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, kiến tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; bảo đảm doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được đối xử công bằng, bình đẳng. Ban hành nhiều đạo luật, cơ chế, chính sách cho phát triển doanh nghiệp, doanh nhân.

- Ảnh 2.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, phát biểu

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xóa bỏ mọi rào cản cho doanh nghiệp, doanh nhân; đẩy mạnh hợp tác công tư, giữa trong nước và nước ngoài.

Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược. Ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, tiên phong dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế, xây dựng thương hiệu quốc tế. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ trở thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành doanh nghiệp lớn hơn, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và trở thành doanh nghiệp đa quốc gia.

Thông điệp thứ ba, theo Thủ tướng, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu, Đảng, Nhà nước mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, hào hùng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tiên phong cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược theo hướng "thể chế thông thoáng - hạ tầng thông suốt - doanh nhân thông minh".

Thủ tướng nêu rõ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận vai trò, đóng góp to lớn của các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, luôn đồng hành cùng Chính phủ trong quá trình phát triển đất nước. Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết luôn sát cánh, chia sẻ, đồng hành để xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đoàn kết, phát triển hùng mạnh.

- Ảnh 3.

Các đại biểu dự hội nghị chiều 30-8 tại Trụ sở Chính phủ

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân đã khẳng định mạnh mẽ cam kết đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển sắp tới và nêu các đề xuất kiến nghị.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, cho biết nhiều sản phẩm khí tài quân sự do Viettel nghiên cứu và phát triển được trưng bày nổi bật tại Triển lãm Thành tựu Đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Đồng thời, Viettel vinh dự tham gia lễ diễu binh, diễu hành trong ngày Quốc khánh 2-9. Thông qua việc giới thiệu những thành tựu từ quá trình kiên trì nghiên cứu và phát triển, Viettel khẳng định mạnh mẽ rằng người Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực và trí tuệ để làm chủ các loại vũ khí chiến lược, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Bên cạnh các dự án để phát triển và định vị du lịch Việt Nam như Sun World Fansipan Legend tại Lào Cai, Sun World Hạ Long tại Quảng Ninh, Sun World Ba Na Hills ở Đà Nẵng, Sun World BaDen Mountain tại Tây Ninh, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, cho biết doanh nghiệp cũng đồng hành cùng đất nước, tham gia nhiều dự án hạ tầng quan trọng như sân bay, bến cảng, đường cao tốc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, kết nối điểm đến du lịch.

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group, nhấn mạnh hội nghị là dịp để các doanh nghiệp khẳng định cam kết đồng hành cùng đất nước trong hành trình phát triển. "Với vai trò là doanh nghiệp công nghệ, chúng tôi tin rằng việc ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội chính là cách tốt nhất để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước"- ông Chung nói.

Theo ông Chung, Meey Group là doanh nghiệp tiên phong đưa công nghệ vào giải quyết các "điểm nghẽn" của thị trường bất động sản tại Việt Nam. Doanh nghiệp đã chủ động nghiên cứu và đầu tư mạnh mẽ vào các công nghệ mũi nhọn như AI, Blockchain, Big Data để sẵn sàng triển khai khi các chính sách về kinh tế số và tài sản mã hóa được ban hành.

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tổng duyệt chương trình khai mạc Triển lãm Thành tựu đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính tổng duyệt chương trình khai mạc Triển lãm Thành tựu đất nước

(NLĐO)- Triển lãm Thành tựu đất nước là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Thủ tướng chủ trì hội nghị tổng kết phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thủ tướng: Khuyến khích phát đồ ăn, nước uống miễn phí cho người dân xem diễu binh A80

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, y tế dịp Lễ Quốc khánh 2-9.

cộng đồng doanh nghiệp thủ tướng phạm minh chính Chính phủ doanh nhân Quốc khánh 2-9
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo