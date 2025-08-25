Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 145 ngày 24-8, yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, y tế dịp Lễ Quốc khánh 2-9.

Người dân phấn khởi chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 24-8. Ảnh: Minh Chiến

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp gây rối an ninh, trật tự; gây mất trật tự, an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho người dân, nhất là nơi diễn ra các hoạt động kỷ niệm trên phạm vi toàn quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền trên không gian mạng; đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu, độc trên các nền tảng mạng xã hội.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động kỷ niệm gây rối làm mất an ninh trật tự, an ninh, an toàn, an dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị ứng trực thường xuyên, có lãnh đạo chủ trì chịu trách nhiệm bảo đảm xử lý sáng tạo, hiệu quả, kịp thời các tình huống, nhất là các vấn đề phức tạp phát sinh.

Các khối diễu binh tham gia tổng hợp luyện tối 24-8. Ảnh: Minh Chiến

Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương bảo đảm công tác y tế trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho người dân dự đại lễ A80

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các hoạt động bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; sẵn sàng triển khai lực lượng ứng phó khi xảy ra các tình huống về dịch bệnh; thường xuyên chỉ đạo hướng dẫn vệ sinh môi trường; kiểm tra nước uống, nguyên liệu, thực phẩm sử dụng tại tất cả địa điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Y tế cần huy động các cơ sở y tế, bố trí, sắp xếp lực lượng cán bộ, nhân viên y tế hợp lý để tổ chức các tổ y tế ứng trực cấp cứu trong suốt thời gian và tại tất cả các địa điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm; bảo đảm đủ thuốc, vật tư, thiết bị, xe cứu thương

Cùng với đó, chỉ đạo một số cơ sở khám, chữa bệnh sẵn sàng giường bệnh cho các tình huống, đặc biệt trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Đối với UBND TP Hà Nội, địa phương này được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm bố trí đủ nhà vệ sinh, nơi thu gom rác và gia tăng công suất vệ sinh, tạo nên một không gian sạch sẽ, an toàn và văn minh trong dịp Lễ.



Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường. Thu xếp nơi nghỉ mát, tránh mưa, tránh nắng cho nhân dân khi đến các nơi công cộng, phục vụ miễn phí bánh mỳ, nước uống, ô dù...

Huy động các lực lượng tình nguyện, nhất là thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh... khuyến khích xã hội hóa các hoạt động hỗ trợ cấp phát đồ ăn, nước uống miễn phí phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành, các hoạt động thăm quan vui chơi giải trí khác và bố trí lực lượng sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại các địa điểm diễn ra các hoạt động trong dịp Lễ. Góp phần tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, ấm no, hạnh phúc của nhân dân và các lực lượng đang ngày đêm tập luyện, tham gia vào các hoạt động và bảo vệ ngày Lễ lớn của dân tộc.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, đặc biệt là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm tập trung đông người, diễu binh, diễu hành và hoạt động nghệ thuật, bắn pháo hoa.

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi đồng bào cả nước chung tay góp sức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, cháy nổ, vệ sinh, môi trường, không để xảy ra chen lấn xô đẩy..., đảm bảo có những ngày vui an toàn trọn vẹn nhân Tết Độc lập của dân tộc.