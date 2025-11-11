Thủ tướng: Chấm dứt "đánh bắt hải sản bằng mọi giá", xây dựng "đánh bắt có trách nhiệm"

Chiều tối 11-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đây là phiên họp được tổ chức hàng tuần để tuyên chiến với khai thác IUU.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Ảnh: TTXVN

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo, tuần qua các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt tháng cao điểm chống khai thác IUU. Trong đó, nhiều nhiệm vụ có chuyển biến tích cực, tuần sau tốt hơn tuần trước.

Công tác quản lý tàu cá và giám sát hoạt động khai thác tiếp tục có tiến triển rõ rệt: Cơ bản hoàn thành việc đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, đạt 99,9%, trong tổng số gần 80 ngàn tàu cá.

Tình hình xử lý vi phạm pháp luật trong khai thác IUU tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Tổ chức tuần cao điểm của tháng cao điểm chống khai thác IUU

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để tái diễn tình trạng tàu cá vi phạm hoặc chậm tiến độ gỡ "thẻ vàng" IUU.

"Do đó, phải tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt tháng cao điểm chống khai thác IUU; chấm dứt ngay tình trạng "đánh bắt bằng mọi giá", xây dựng việc "đánh bắt có trách nhiệm", có truy xuất nguồn gốc vì sự phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam, vì danh dự của đất nước, dân tộc và lợi ích của người dân"- Thủ tướng yêu cầu.

Đặt mục tiêu, ngay trong tuần tới, phải xử lý dứt điểm các vấn đề EC đặc biệt quan tâm để gỡ "thẻ vàng" của EC trong năm 2025, Thủ tướng chỉ đạo tổ chức tuần cao điểm của tháng cao điểm chống khai thác IUU, tập trung xử lý số tàu không đăng ký, số tàu không đủ điều kiện hoạt động; xử lý dứt điểm tàu cá vi phạm, mất kết nối giám sát hành trình (VMS); kiểm soát chặt truy xuất nguồn gốc hải sản.

Trong đó, Bộ Công an hoàn thiện và đưa vào sử dụng ứng dụng quản lý tàu cá và ngư dân tham gia hoạt động trên VneID; tiếp tục chủ trì kiểm tra, hướng dẫn các địa phương xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU; chỉ đạo cơ quan chức năng đẩy nhanh công tác điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý hình sự các tàu cá vi phạm quy định.