Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 trực tiếp ra vùng biển giáp ranh kiểm tra công tác phòng chống IUU

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 trực tiếp ra vùng biển giáp ranh kiểm tra công tác phòng chống IUU

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ ở vùng biển giáp ranh Việt Nam-Indonesia, Vùng Cảnh sát biển 3 đã tuyên truyền cho hàng trăm tàu cá không vi phạm IUU

Ngày 9-11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết đoàn công tác do đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, đã rời bến trên tàu Cảnh sát biển 4031 để kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Chỉ huy phía trước và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) trên khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia.

Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 trực tiếp ra vùng biển giáp ranh kiểm tra công tác phòng chống IUU - Ảnh 1.

Các tàu đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam - Indonesia

Tại các điểm kiểm tra, đại tá Lê Văn Tú yêu cầu các tàu làm nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan sát, trinh sát chặt chẽ, không để sót mục tiêu, đặc biệt là các tàu mất kết nối hành trình (VMS); kiểm tra 100% tàu có dấu hiệu nghi vấn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng địa phương để xử lý dứt điểm tàu cá vi phạm.

Đại tá Lê Văn Tú nhấn mạnh: "Đây là thời điểm cần phải nêu cao tinh thần kiên quyết tuyên chiến với các hành vi khai thác IUU, góp phần cùng hệ thống chính trị chấm dứt tàu cá vi phạm trước khi đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) kiểm tra Việt Nam lần thứ 5".

Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 trực tiếp ra vùng biển giáp ranh kiểm tra công tác phòng chống IUU - Ảnh 2.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng quà động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở vùng biển giáp ranh

Thời gian qua, Đảng ủy Sở Chỉ huy phía trước đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, phát động đợt thi đua cao điểm với tinh thần "4 chống" (chống can thiệp, chống tiếp tay, chống làm ngơ, chống bao che) và "4 nhất" (quyết tâm cao nhất, quyết liệt nhất, trách nhiệm nhất và hiệu quả nhất). Các đơn vị đã triển khai đồng bộ biện pháp kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài.

Kết quả, lực lượng Cảnh sát biển đã kiểm tra 148 tàu thuyền, xử phạt hành chính 54 tàu với tổng số tiền hơn 580 triệu đồng; tuyên truyền cho 357 thuyền viên, phát hơn 1.000 tờ rơi, tặng 273 lá cờ Tổ quốc và hỗ trợ cấp cứu 3 ngư dân bị nạn trên biển.

Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 trực tiếp ra vùng biển giáp ranh kiểm tra công tác phòng chống IUU - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tặng cờ Tổ quốc và tuyên truyền IUU cho ngư dân

Cùng với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, các lực lượng Cảnh sát biển còn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tuân thủ pháp luật, xua đuổi tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam và sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Tin liên quan

650 cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

650 cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(NLĐO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, Vùng Cảnh sát biển 3 triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn cho người dân.

Đoàn công tác Vùng Cảnh sát biển 3 thăm, làm việc và tặng quà tại Đặc khu Côn Đảo

(NLĐO)- Trong hành trình khảo sát các vùng biển, đảo ven bờ, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đến thăm, tặng quà và làm việc tại Đặc khu Côn Đảo

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức đoàn khảo sát các vùng biển, đảo

(NLĐO)- Chuyến công tác nhằm nắm tình hình các vùng biển, đảo; tuyên truyền kiểm tra việc chấp hành những quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác IUU

cảnh sát biển việt nam bất hợp pháp Đoàn Công tác khai thác hải sản IUU ngư dân Vùng biển giáp ranh Cảnh sát biển 3
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo