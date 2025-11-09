Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 trực tiếp ra vùng biển giáp ranh kiểm tra công tác phòng chống IUU

Ngày 9-11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết đoàn công tác do đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, đã rời bến trên tàu Cảnh sát biển 4031 để kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Chỉ huy phía trước và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) trên khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia.

Các tàu đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam - Indonesia

Tại các điểm kiểm tra, đại tá Lê Văn Tú yêu cầu các tàu làm nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan sát, trinh sát chặt chẽ, không để sót mục tiêu, đặc biệt là các tàu mất kết nối hành trình (VMS); kiểm tra 100% tàu có dấu hiệu nghi vấn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng địa phương để xử lý dứt điểm tàu cá vi phạm.

Đại tá Lê Văn Tú nhấn mạnh: "Đây là thời điểm cần phải nêu cao tinh thần kiên quyết tuyên chiến với các hành vi khai thác IUU, góp phần cùng hệ thống chính trị chấm dứt tàu cá vi phạm trước khi đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) kiểm tra Việt Nam lần thứ 5".

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng quà động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở vùng biển giáp ranh

Thời gian qua, Đảng ủy Sở Chỉ huy phía trước đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, phát động đợt thi đua cao điểm với tinh thần "4 chống" (chống can thiệp, chống tiếp tay, chống làm ngơ, chống bao che) và "4 nhất" (quyết tâm cao nhất, quyết liệt nhất, trách nhiệm nhất và hiệu quả nhất). Các đơn vị đã triển khai đồng bộ biện pháp kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài.

Kết quả, lực lượng Cảnh sát biển đã kiểm tra 148 tàu thuyền, xử phạt hành chính 54 tàu với tổng số tiền hơn 580 triệu đồng; tuyên truyền cho 357 thuyền viên, phát hơn 1.000 tờ rơi, tặng 273 lá cờ Tổ quốc và hỗ trợ cấp cứu 3 ngư dân bị nạn trên biển.

Lực lượng chức năng tặng cờ Tổ quốc và tuyên truyền IUU cho ngư dân

Cùng với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, các lực lượng Cảnh sát biển còn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tuân thủ pháp luật, xua đuổi tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam và sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.