Sáng 12-1, tiếp tục Phiên họp thứ 53, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12-2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Báo cáo tóm tắt công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12-2025, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc đưa đất nước phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Cử tri và nhân dân đánh giá cao sự phối hợp Quốc hội và Chính phủ trong việc xây dựng luật, ban hành chính sách và triển khai thực thi, tạo sự đồng thuận và hiệu quả trong quản lý nhà nước; nắm chắc tình hình, chủ động có giải pháp ứng phó, thích ứng linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, thận trọng trước các vấn đề phát sinh, bảo đảm hài hòa giữa xử lý tình huống trong ngắn hạn và phát triển trong trung và dài hạn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cử tri và nhân dân bày tỏ quan tâm, lo lắng về giá cả một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có xu hướng tăng, vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng dịp cuối năm; tình trạng ô nhiễm môi trường và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là việc gia tăng số ca mắc bệnh ung thư trong những năm gần đây; tình hình ùn tắc, tai nạn giao thông trong các dịp lễ, Tết; tình trạng giá vàng tăng cao, biến động mạnh và kéo dài...

Cử tri và nhân dân cũng quan tâm về chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người nghỉ hưu chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm đời sống do tác động của lạm phát, giá cả hàng hóa và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng; chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở hiện nay chưa tương xứng với khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tình trạng giá vàng tăng cao, biến động mạnh và kéo dài đã tác động đáng kể đến đời sống người dân, làm gia tăng tâm lý lo lắng, ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ, kéo theo giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo một số nội dung cử tri quan tâm.

Cụ thể, chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, chính quyền các địa phương quan tâm công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán tại các địa phương; có các giải pháp để bảo đảm ổn định thị trường, giá cả trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cùng với đó, nghiên cứu, xây dựng lộ trình chuyển đổi hợp lý từ phương tiện sử dụng nhiên liệu xăng sang phương tiện sử dụng điện, ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp và tăng cường tuyên truyền để nhân dân yên tâm thực hiện.

Chỉ đạo Bộ Nội vụ nghiên cứu, rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng, tạo động lực để đội ngũ này yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nghiên cứu, xem xét cân đối sớm điều chính sách tiền lương, an sinh xã hội nhằm bảo đảm đời sống ổn định, bền vững cho cán bộ, công chức, viên chức, người hưu trí và người dân.

Cần giao Bộ Y tế chủ trì nghiên cứu, đánh giá đầy đủ, khoa học về các nguyên nhân làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư, đồng thời, giám sát chặt chẽ công tác quản lý an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.