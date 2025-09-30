HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Nước lũ từ trên núi ào ào đổ xuống nhà dân như thác

Tuấn Minh

(NLĐO) - Mưa lũ sau bão số 10 đã gây chia cắt nhiều xã miền núi ở Thanh Hóa, trong đó có nhiều nơi nước lũ từ trên núi ào ào đổ xuống nhà dân.

Chiều 30-9, tin từ UBND xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, trong những ngày qua trên địa bàn đã có mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến nước ở các sông, suối dâng cao.

Clip mưa lũ gây chia cắt, hư hỏng tài sản ở miền núi Thanh Hóa

Mưa lớn đã hình thành lũ quét ập vào nhà dân khiến nhiều điểm dân cư bị sạt lở, tài sản của người dân bị cuốn trôi. 

Đặc biệt, tại nhiều điểm ở xã Trung Hạ, nước lũ từ trên núi ào ào đổ xuống nhà dân gây hư hỏng tài sản.

Theo một lãnh đạo UBND xã Trung Hạ, do lũ lên quá nhanh, nhiều bản làng bị nước bao vây. Hiện, địa phương đang huy động lực lượng bám sát địa bàn, tuyên truyền người dân không ra đường, không xuống suối vớt củi, đánh cá để đảm bảo an toàn.

- Ảnh 1.

- Ảnh 2.

Hình ảnh mưa lũ, ngập lụt tại xã miền núi Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi gây mưa lớn khiến nhiều tuyến đê nước lũ tràn vào khu dân cư gây ngập lụt ở nhiều xã trên địa bàn.

Tính đến trưa ngày 30-9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có hơn 4.000 nhà dân bị ngập sâu từ 1-2 m; hơn 1.000 ngôi nhà khác bị hư hỏng do gió bão, sạt lở đất. Bão số 10 cũng đã làm 2 người chết, 3 người mất tích, và 6 người bị thương.

