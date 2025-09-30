Quốc lộ 1 ngập sâu hơn 1 m, gần 79.000 căn nhà ở Hà Tĩnh hư hại do bão số 10 Bualoi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quốc lộ 1 ngập sâu hơn 1 m, gần 79.000 căn nhà ở Hà Tĩnh hư hại do bão số 10 Bualoi

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Nước sông Lam dâng cao đã khiến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh ngập sâu, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, cấm phương tiện qua lại

Clip, người dân xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra

Hà Tĩnh: Quốc lộ 1 ngập sâu hơn 1m, gần 79.000 ngôi nhà bị hư hỏng do bão số 10 - Ảnh 1.

Sáng 30-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phát cảnh báo về tình trạng ngập lụt, gây ách tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh.

Hà Tĩnh: Quốc lộ 1 ngập sâu hơn 1m, gần 79.000 ngôi nhà bị hư hỏng do bão số 10 - Ảnh 2.

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Tổ trưởng Tổ tuần tra kiểm soát, cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão Bualoi, nước sông Lam dâng cao khiến Quốc lộ 1 bị ngập sâu. Đoạn ngập kéo dài khoảng 2km, có nơi sâu gần 0,5m, từ xã Nghi Xuân đến phường Bắc Hồng Lĩnh. Hiện mực nước vẫn tiếp tục dâng cao.

Hà Tĩnh: Quốc lộ 1 ngập sâu hơn 1m, gần 79.000 ngôi nhà bị hư hỏng do bão số 10 - Ảnh 3.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, cấm phương tiện qua lại hai đầu tuyến và tổ chức túc trực 24/24

Hà Tĩnh: Quốc lộ 1 ngập sâu hơn 1m, gần 79.000 ngôi nhà bị hư hỏng do bão số 10 - Ảnh 4.

Cảnh sát giao thông khuyến cáo các phương tiện di chuyển theo hướng Bắc–Nam và ngược lại nên lưu thông qua tuyến tránh cũ thị xã Hồng Lĩnh cho đến khi có thông báo mới.

Hà Tĩnh: Quốc lộ 1 ngập sâu hơn 1m, gần 79.000 ngôi nhà bị hư hỏng do bão số 10 - Ảnh 5.

Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy mưa lớn do bão số 10 đã khiến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Hà Tĩnh xuất hiện điểm ngập cục bộ, nhất là tại vùng trũng thấp.

Hà Tĩnh: Quốc lộ 1 ngập sâu hơn 1m, gần 79.000 ngôi nhà bị hư hỏng do bão số 10 - Ảnh 6.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thiệt hại do bão số 10 gây ra. Theo đó, bão số 10 Bualoi quét qua toàn tỉnh, gây gió mạnh, mưa lớn và lũ trên diện rộng.

Hà Tĩnh: Quốc lộ 1 ngập sâu hơn 1m, gần 79.000 ngôi nhà bị hư hỏng do bão số 10 - Ảnh 7.

Bão số 10 Bualoi bắt đầu đi vào vùng ven biển phường Hoành Sơn lúc 22 giờ ngày 28-9, đổ bộ trực tiếp vào đất liền lúc 1 giờ ngày 29-9 với sức gió cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14.

Hà Tĩnh: Quốc lộ 1 ngập sâu hơn 1m, gần 79.000 ngôi nhà bị hư hỏng do bão số 10 - Ảnh 8.

Tỉnh đã huy động 10.000 người của lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân phòng chống bão, đồng thời tổ chức di dời 9.617 hộ (20.059 người) đến nơi an toàn.

Hà Tĩnh: Quốc lộ 1 ngập sâu hơn 1m, gần 79.000 ngôi nhà bị hư hỏng do bão số 10 - Ảnh 9.

Tuy nhiên, bão số 10 vẫn gây thiệt hại rất lớn: Một người tử vong, 15 người bị thương; 78.842 ngôi nhà hư hỏng, trong đó nặng nhất tại các xã: Mai Phụ, Bắc Hồng Lĩnh, Gia Hanh, Can Lộc, Thiên Cầm.

Hà Tĩnh: Quốc lộ 1 ngập sâu hơn 1m, gần 79.000 ngôi nhà bị hư hỏng do bão số 10 - Ảnh 10.

Bão làm đổ ngã 1.552ha hoa màu, 364ha thủy sản bị ngập, hàng ngàn con gia cầm chết; 427 điểm trường, 54 cơ sở y tế và hàng loạt tuyến giao thông bị ảnh hưởng. Toàn tỉnh có 2.012 cột điện gãy đổ, gây mất điện diện rộng từ đêm 28-9; các nhà máy cấp nước sạch tạm ngừng hoạt động. Một số doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vũng Áng và các khu công nghiệp cũng bị thiệt hại.

Hà Tĩnh: Quốc lộ 1 ngập sâu hơn 1m, gần 79.000 ngôi nhà bị hư hỏng do bão số 10 - Ảnh 11.

Hà Tĩnh: Quốc lộ 1 ngập sâu hơn 1m, gần 79.000 ngôi nhà bị hư hỏng do bão số 10 - Ảnh 12.

Chính quyền và người dân Hà Tĩnh đang khẩn trương khắc phục hậu quả, huy động nguồn lực để sớm ổn định đời sống, sản xuất sau bão.

Tin liên quan

Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề, Thủ tướng chỉ đạo khẩn hỗ trợ người dân khắc phục

Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề, Thủ tướng chỉ đạo khẩn hỗ trợ người dân khắc phục

(NLĐO)- Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Bão số 10 khiến 19 người chết, nhiều người mất tích và mất liên lạc

(NLĐO) - Đến 19 giờ ngày 29-9, bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở và dông lốc đã làm 19 người chết, 21 người mất tích và mất liên lạc.

Vì sao xuất hiện nhiều trận lốc xoáy kinh hoàng ở rìa phía Bắc bão số 10 Bualoi?

(NLĐO) - Nhiều trận lốc xoáy đã xuất hiện ở Ninh Bình, Hưng Yên và Thanh Hóa gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

ách tắc giao thông đảm bảo an toàn phòng cảnh sát Quốc lộ 1 mất an toàn bão số 10 bualoi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo