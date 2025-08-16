HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thủ tướng Chính phủ: Không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở

Văn Duẩn

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Đảng, Nhà nước xác định không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, thiếu chỗ khám chữa bệnh, thiếu nơi học tập

Sáng 16-8 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ: Không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội. Ảnh: Nhật Bắc

Cùng dự và chủ trì Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới tất cả các địa phương trên toàn quốc.

Phát biểu mở đầu hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết xuyên suốt quá trình phát triển nhanh và bền vững đất nước, Đảng, Nhà nước xác định không hy sinh công bằng tiến bộ xã hội, an sinh xã hội, môi trường để lấy tăng trưởng đơn thuần. Quan điểm đó đang được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, địa phương thực hiện rất tốt, nhằm không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, thiếu chỗ khám chữa bệnh, thiếu nơi học tập. Điều đó đã được chứng minh, nhất là trong dịch bệnh, thiên tai, hoạn nạn…

Trong đó, việc đảm bảo mỗi người dân đều có chỗ ở để an cư, lạc nghiệp là vấn đề lớn. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, với phương châm "có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai có gì góp nấy", đến nay, chúng ta đã hoàn thành giải quyết nhà ở cho người có công với cách mạngh và đang thực hiện hiệu quả việc xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; hoàn thành sớm hơn 5 năm so với mục tiêu ban đầu.

Việc đảm bảo cho mỗi người dân đều có chỗ ở là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà là mệnh lệnh từ trái tim, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tình đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 và gần đây bổ sung thêm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức khó khăn về nhà ở, trong đó trong năm 2025 phải xây dựng 100.000 căn.

Thủ tướng: Nhà ở xã hội phải đa dạng phân khúc, đa dạng hình thức thuê, mua

Nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của việc phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng Chính phủ cho biết, đầu tư cho nhà ở xã hội là đầu tư cho phát triển; phát triển nhà ở xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội; mang lại mái ấm tình thương cho mỗi người gặp khó khăn…

Thủ tướng cho biết, tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27-2-2025, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu số căn hộ các địa phương phải hoàn thành giai đoạn 2025-2030 là 995.445 căn hộ; trong đó năm 2025 là 100.275 căn hộ.

Theo Thủ tướng, đến nay, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn. Trong đó 146 dự án hoàn thành, quy mô 103.717 căn; 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 127.261 căn; 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 402.581 căn.

Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 59,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án là đầu tư xây dựng khoảng 1.062.200 căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030.

Cho rằng, kết quả ban đầu là đáng khích lệ, song để hoàn thành mục tiêu của đề án, trong đó ngay trong năm 2025 hoàn thành xây dựng 100.000 căn hộ nhà ở xã hội còn nhiều việc phải làm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu dự hội nghị thẳng thắn, nghiêm túc, cầu thị, thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm, nhất là về hoàn thiện thể chế, phương pháp tổ chức thực hiện, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huy động nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội vào việc xây dựng nhà ở xã hội.

Chia sẻ mô hình khu nhà ở xã hội tại đô thị mới An Vân Dương của thành phố Huế, Thủ tướng Chính phủ lưu ý việc xây dựng nhà ở xã hội phải đa dạng phân khúc, đa đạng hình thức mua, thuê mua; nhà ở xã hội phải đảm bảo các hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, viễn thông, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, hạ tầng văn hoá, y tế, giáo dục…

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thủ tục làm nhà ở xã hội sẽ giảm được ít nhất 350 ngày

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thủ tục làm nhà ở xã hội sẽ giảm được ít nhất 350 ngày

(NLĐO) - Thủ tướng khẳng định Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội sẽ cắt giảm thủ tục được ít nhất 350 ngày.

Ban hành quy định chi tiết trường hợp công chức ở xa chỗ làm được hỗ trợ nhà ở xã hội

(NLĐO) - Chính phủ giao trong tháng 6, UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế, ban hành quy định chi tiết công chức ở xa chỗ làm được hỗ trợ nhà ở xã hội.

Quốc hội thông qua loạt chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội

(NLĐO)- Chiều 29-5, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

