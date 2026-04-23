Thời sự

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Chủ tịch tỉnh trực tiếp thăm hỏi, tặng quà thương bệnh binh dịp 30-4

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chăm lo đời sống người có công nhân Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Công văn số 431 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ và các địa phương tăng cường chăm lo đời sống người có công nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh chăm lo đời sống người có công dịp 30 - 4 năm 2026 - Ảnh 1.

Chăm lo đời sống người có công nhân Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: VGP

Để làm tốt hơn công tác "Đền ơn đáp nghĩa", nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2027), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trực tiếp thăm hỏi, trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với các thương binh, bệnh binh nặng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 28-4.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát kỹ lưỡng, chính xác, đầy đủ đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trước mắt, tập trung rà soát ngay các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng hiện đang sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát, có văn bản thông báo danh sách, gửi Bộ Nội vụ trước ngày 20-5.

Các địa phương được yêu cầu thực hiện kịp thời, thông suốt các thủ tục hành chính trong việc xem xét công nhận người có công và chi trả trợ cấp ưu đãi, tuyệt đối không để bị gián đoạn. Ưu tiên, bố trí nguồn lực để tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối tượng người có công trên địa bàn và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ năm 2026 thuộc Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã hội và mỗi người dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; huy động sự tham gia của toàn xã hội với mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần, có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Bộ Nội vụ được giao tổng hợp các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng hiện đang sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát theo báo cáo của địa phương. Trên cơ sở đó, phối hợp với Bộ Quốc phòng để đề xuất phương án phù hợp nhằm hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng này.

Thủ tướng nêu rõ đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ nêu trên.

Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh tại Cà Mau

Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh tại Cà Mau

(NLĐO) – Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã ân cần thăm hỏi các mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh trên địa bàn

Người hưởng lương hưu mong nhận chế độ trước kỳ nghỉ lễ 30-4

(NLĐO) - Việc lùi lịch chi trả lương hưu tháng 5-2026 khiến người già lo lắng gặp khó khăn về chi tiêu trong 2 kỳ nghỉ lễ liền kề và kéo dài

Lương hưu, trợ cấp tháng 5 lùi lịch sau kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5

(NLĐO) - Do trùng kỳ nghỉ lễ và cuối tuần, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 5 tại nhiều địa phương được điều chỉnh, người hưởng nhận tiền từ ngày 4-5.

