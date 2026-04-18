Lương hưu, trợ cấp tháng 5 lùi lịch sau kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Theo quy định của BHXH Việt Nam, việc chi trả lương hưu, trợ cấp hằng tháng qua tài khoản cá nhân được thực hiện vào ngày làm việc thứ hai của tháng; nếu trùng ngày nghỉ hoặc lễ, sẽ chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Lịch chi trả lương hưu tháng 5 thay đổi, nhiều nơi dời sang sau kỳ nghỉ lễ

Lịch nhận lương hưu tháng 5 thay đổi do nghỉ lễ

Do thời điểm chi trả lương hưu, trợ cấp định kỳ rơi vào ngày nghỉ cuối tuần, cơ quan BHXH nhiều địa phương đã có thông báo điều chỉnh lịch chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5 nhằm bảo đảm quyền lợi cho người hưởng.

Tại Hà Nội, theo kế hoạch ban đầu, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được thực hiện vào ngày làm việc thứ hai của tháng (2-5). Tuy nhiên, do thời điểm này rơi vào ngày nghỉ cuối tuần, BHXH TP Hà Nội đã điều chỉnh lịch chi trả qua tài khoản cá nhân sang ngày làm việc tiếp theo, tức thứ hai (4-5).

Ngay sau khi hoàn tất chuyển khoản, cơ quan BHXH phối hợp với bưu điện tổ chức chi trả tiền mặt từ cùng ngày.

Tại TP HCM, BHXH TP HCM cho biết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 5 được lùi sang ngày 4-5 do kỳ nghỉ lễ kéo dài đến hết ngày 3-5. Người nhận qua tài khoản cá nhân sẽ được chuyển tiền từ thời điểm này.

Với hình thức tiền mặt, bưu điện tổ chức chi trả tại các điểm cố định trong ngày 11 và 12-5; từ 13-5 đến 25-5 chi trả tại các bưu cục trung tâm và quận, huyện, trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy). Trường hợp trùng ngày nghỉ, việc chi trả được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Không chỉ tại Hà Nội và TPHCM, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tại các địa phương trên cả nước cũng có sự điều chỉnh tương tự do kỳ nghỉ lễ kéo dài.