Thủ tướng: Đảng bộ Chính phủ quyết tâm phấn đấu là một trong những Đảng bộ tiên phong, gương mẫu

Sáng nay 13-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.



Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nhật Bắc

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề là: "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc".

Phương châm của Đại hội là: "Đoàn kết, kỷ cương - Dân chủ, đổi mới - Đột phá, phát triển - Gần dân, vì dân".

Sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Chính phủ



Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Trong không khí phấn khởi, hào hùng của những ngày mùa Thu lịch sử, cả nước vừa vui mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 và 80 năm thành lập Chính phủ; mừng đất nước đổi mới, phát triển và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đảng bộ Chính phủ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội nồng nhiệt chào mừng và chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương và các quý vị khách mời.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng các đại biểu chính thức - những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, đại diện cho hàng trăm ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức nhằm kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2025-2030; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đại hội là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Chính phủ, một dấu mốc lịch sử trong hành trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, vì nước, vì dân; nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị nói chung và của "cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy", bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt của Đảng đối với Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ với vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp. Đảng ủy Chính phủ là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với hoạt động của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan trực thuộc, đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của Chính phủ, bảo đảm thể chế hóa và tổ chức thực thi kịp thời, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đảng bộ Chính phủ quyết tâm phấn đấu là một trong những Đảng bộ tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Nhật Bắc

Thúc đẩy tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trở lên

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết bước vào nhiệm kỳ 2026-2030, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro; nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Đại hội lần thứ XIV của Đảng được Trung ương xác định là khởi nguồn của kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

"Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, chúng ta đang đứng trước thời điểm lịch sử, cơ hội lịch sử để phát triển nhanh, bền vững, song cũng đứng trước yêu cầu rất cao về sự đột phá mang tính cách mạng, khoa học, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt trong mọi mặt của đời sống xã hội" - Thủ tướng nêu rõ.

Quán triệt tinh thần đó, Thủ tướng cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần này đưa ra phương châm hành động: "Đoàn kết, kỷ cương - Dân chủ, đổi mới - Đột phá, phát triển - Gần dân, vì dân". Trong đó, "Đoàn kết, kỷ cương" là cơ sở, nền tảng - "Dân chủ, đổi mới" là nguyên tắc, phương pháp - "Đột phá, phát triển" là mục tiêu, yêu cầu - "Gần dân, vì dân" là tư tưởng dân là gốc, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và với tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè giúp đỡ; thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng đặt vấn đề, về công tác xây dựng Đảng, cần phải làm gì để bám sát hơn nữa 5 nguyên tắc xây dựng Đảng và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ? Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác cán bộ là "then chốt của then chốt" và theo tinh thần làm thế nào để lựa chọn được cán bộ có đức, có sức, có tài? Nhiệm vụ, giải pháp gì để vừa đẩy mạnh kiến tạo phát triển nhanh, bền vững; vừa tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có hiệu quả?...

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần có giải pháp đột phá gì để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trở lên trong nhiều năm? Phải chăng cần tập trung hoàn thiện thể chế để giải phóng sức sản xuất, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế sáng tạo, kinh tế tuần hoàn? Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại cần có biện pháp, cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt gì để đạt mục tiêu giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, tạo môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển? Làm thế nào để phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường với tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, "không để ai bị bỏ lại phía sau"?...

Đồng thời, đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, trí tuệ để tiếp tục đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhất là về 17 điểm mới so với Hội nghị Trung ương 12 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, góp phần ổn định, phát triển đất nước và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Chính phủ quyết tâm phấn đấu là một trong những Đảng bộ tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.