HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thủ tướng điện đàm với Tổng Giám đốc Rosatom thúc đẩy hợp tác năng lượng nguyên tử

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Rosatom tích cực phối hợp, hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Chiều 11-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Tổng giám đốc Tập đoàn Nhà nước về Năng lượng nguyên tử Liên bang Nga (Rosatom) Alexey Likhachev về hợp tác phát triển ngành công nghiệp năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Rosatom thúc đẩy hợp tác năng lượng nguyên tử - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhà nước về Năng lượng nguyên tử Liên bang Nga (Rosatom) Alexey Likhachev. Ảnh: VGP

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Liên bang Nga và Liên Xô trước đây đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành năng lượng của Việt Nam, trong đó có năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình; giúp đào tạo nhiều thế hệ các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu, làm nền tảng quan trọng cho sự phát triển của lĩnh vực năng lượng nguyên tử Việt Nam như hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam trước sau như một coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, coi Nga là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của mình. Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác thực chất và hiệu quả với Nga trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao thời gian qua hai bên đã tích cực trao đổi ở các cấp, kể cả cấp cao nhất, Thủ tướng đã có các cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga, Thủ tướng Liên bang Nga; hai bên đều khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác, đưa các dự án sớm được triển khai, phục vụ thiết thực nhu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn quan trọng này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Rosatom tích cực phối hợp, hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosatom Alexey Likhachev cảm ơn Việt Nam nói chung và Thủ tướng Chính phủ nói riêng đã tin tưởng và lựa chọn Nga là đối tác hợp tác phát triển ngành công nghiệp năng lượng nguyên tử. Là Tập đoàn hàng đầu về năng lượng hạt nhân và có bề dày hợp tác với Việt Nam trong nhiều năm, Rosatom cam kết thúc đẩy hợp tác với Việt Nam nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước. Đặc biệt, sẵn sàng hợp tác, cùng Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân, cũng như xây dựng trung tâm hạt nhân mới, hiện đại.

Trên tinh thần chân thành, thiện chí, khẩn trương, tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Giám đốc Rosatom đã thảo luận một số nội dung cụ thể phát triển ngành công nghiệp năng lượng nguyên tử Việt Nam; thống nhất chỉ đạo các cơ quan liên quan của hai bên tiếp tục hoàn thiện các chương trình, đề án, thỏa thuận cụ thể để sớm đi đến ký kết, triển khai, với phương châm "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Rosatom thúc đẩy hợp tác năng lượng nguyên tử - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Giám đốc Rosatom thống nhất chỉ đạo các cơ quan liên quan của hai bên sớm đi đến ký kết, triển khai các thỏa thuận cụ thể phát triển ngành công nghiệp năng lượng nguyên tử Việt Nam. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn Rosatom tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng, phát triển các Trung tâm nghiên cứu hạt nhân; đào tạo nguồn nhân lực, quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; hợp tác đầu tư với phía Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng nguyên tử quan trọng phục vụ dân sinh như y học hạt nhân, chiếu xạ…

Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Giám đốc Alexey Likhachev cho biết Rosatom sẽ chuyển giao công nghệ; nội địa hóa các sản phẩm hạt nhân cho Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành khoa học, công nghiệp hạt nhân… để sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Trước mắt, ngay sau đây Tập đoàn Rosatom sẽ cử đoàn công tác sang Việt Nam trực tiếp làm việc với phía Việt Nam để khẩn trương triển khai các nội dung hợp tác như Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến.

Tin liên quan

Hungary sẵn sàng giúp Việt Nam đào tạo chuyên gia vận hành điện hạt nhân

Hungary sẵn sàng giúp Việt Nam đào tạo chuyên gia vận hành điện hạt nhân

(NLĐO)- Chiều 19-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary Szijjártó Péter.

Việt Nam - Nga thúc đẩy triển khai hợp tác trong các lĩnh vực về biển

(NLĐO)- Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiều 15-9 hội đàm với Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nicolai Patrushev.

Đại sứ Nga: Liên doanh Việt - Nga lắp ráp xe minibus xuất khẩu sang các nước ASEAN

(NLĐO)- Việt Nam và các nước EAEU đang tìm kiếm giải pháp mới trong thanh toán và vận chuyển - những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình giao thương hiện nay.

điện hạt nhân thủ tướng phạm minh chính liên bang Nga năng lượng nguyên tử điện nguyên tử Rosatom
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo