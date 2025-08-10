Thủ tướng đội mưa động viên ê kíp "V Fest - Thanh xuân rực rỡ"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Thủ tướng đội mưa động viên ê kíp "V Fest - Thanh xuân rực rỡ"

Yến Anh

(NLDO)- Bất chấp mưa lớn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, chỉ đạo và động viên ê kíp thực hiện "V Fest - Thanh xuân rực rỡ"

Ngày 10-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, chỉ đạo và động viên ê kíp thực hiện "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" đang tập luyện dưới mưa, chuẩn bị cho đêm diễn vào buổi tối cùng ngày.

Thủ tướng đội mưa động viên ê kíp thực hiện "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" - Ảnh 1.

Bức ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và chỉ đạo ê kíp thực hiện chương trình V Fest. Ảnh: VTV

Theo chia sẻ của Ban tổ chức sự kiện, được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc biệt hướng tới người dân, góp phần thúc đẩy nền công nghiệp văn hóa - giải trí tại Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đại nhạc hội quy mô lớn dành tặng khán giả "V Fest - Thanh xuân rực rỡ".

Đây là concert hoàn toàn miễn phí.

Điểm nổi bật của "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" là màu sắc trẻ trung, mới mẻ và sự bùng nổ. Đêm nhạc quy tụ các gương mặt nghệ sĩ trẻ nổi tiếng hàng đầu showbiz Việt hiện nay, trong đó có nhiều gương mặt nổi bật bước ra từ các chương trình truyền hình như "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Anh trai say hi", Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", "Em xinh say hi""…với gần 40 tiết mục biểu diễn của BinZ, Bích Phương, Isaac, Rhymastic, Trúc Nhân, HIEUTHUHAI, Trang Pháp, Văn Mai Hương...

Thủ tướng đội mưa động viên ê kíp thực hiện "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" - Ảnh 3.

Thủ tướng đội mưa động viên ê kíp thực hiện "V Fest - Thanh xuân rực rỡ"

Cùng với âm nhạc, "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" còn là nơi để cộng đồng kết nối, chia sẻ hoạt động thiện nguyện. Tại chương trình, ca sĩ Hà Anh Tuấn không chỉ mang đến những màn biểu diễn bùng nổ mà còn góp một hành động đẹp, nức lòng người hâm mộ.

Nam ca sĩ đã dành tặng 500 triệu đồng đến dự án thiện nguyện "Thư viện Niềm vui" với mong muốn góp sách, xây dựng lên những thư viện cho học sinh vùng khó khăn. Trong đêm concert thứ hai, khán giả náo nức chờ đợi tổng số tiền ủng hộ của cộng đồng dành cho các em học sinh trước thềm năm học mới.

Thủ tướng đội mưa động viên ê kíp thực hiện "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" - Ảnh 4.

Thủ tướng động viên các nghệ sĩ

Cùng với "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam", "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" là một trong hai chương trình đại nhạc hội quy mô lớn được Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thủ tướng đội mưa động viên ê kíp thực hiện "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" - Ảnh 5.

Khán giả hào hứng với "V Fest - Thanh xuân rực rỡ"

Hai sự kiện âm nhạc cũng thể hiện nỗ lực của VTV trong bắt nhịp công nghiệp văn hóa, nơi khán giả được trải nghiệm chuẩn mực cao về nội dung và cách thể hiện âm nhạc.

Thủ tướng đội mưa động viên ê kíp thực hiện "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" - Ảnh 6.

Khán giả xếp hàng vào xem "V Fest - Thanh xuân rực rỡ"

Tin liên quan

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ việc "Ngai vua triều Nguyễn" bị phá hoại

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ việc "Ngai vua triều Nguyễn" bị phá hoại

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan.

Thủ tướng công nghiệp văn hóa V Fest - Thanh xuân rực rỡ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo