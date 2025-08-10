Thủ tướng đội mưa động viên ê kíp "V Fest - Thanh xuân rực rỡ"

Ngày 10-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, chỉ đạo và động viên ê kíp thực hiện "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" đang tập luyện dưới mưa, chuẩn bị cho đêm diễn vào buổi tối cùng ngày.



Bức ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và chỉ đạo ê kíp thực hiện chương trình V Fest. Ảnh: VTV

Theo chia sẻ của Ban tổ chức sự kiện, được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc biệt hướng tới người dân, góp phần thúc đẩy nền công nghiệp văn hóa - giải trí tại Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đại nhạc hội quy mô lớn dành tặng khán giả "V Fest - Thanh xuân rực rỡ".

Đây là concert hoàn toàn miễn phí.

Điểm nổi bật của "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" là màu sắc trẻ trung, mới mẻ và sự bùng nổ. Đêm nhạc quy tụ các gương mặt nghệ sĩ trẻ nổi tiếng hàng đầu showbiz Việt hiện nay, trong đó có nhiều gương mặt nổi bật bước ra từ các chương trình truyền hình như "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Anh trai say hi", Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", "Em xinh say hi""…với gần 40 tiết mục biểu diễn của BinZ, Bích Phương, Isaac, Rhymastic, Trúc Nhân, HIEUTHUHAI, Trang Pháp, Văn Mai Hương...

Thủ tướng đội mưa động viên ê kíp thực hiện "V Fest - Thanh xuân rực rỡ"

Cùng với âm nhạc, "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" còn là nơi để cộng đồng kết nối, chia sẻ hoạt động thiện nguyện. Tại chương trình, ca sĩ Hà Anh Tuấn không chỉ mang đến những màn biểu diễn bùng nổ mà còn góp một hành động đẹp, nức lòng người hâm mộ.

Nam ca sĩ đã dành tặng 500 triệu đồng đến dự án thiện nguyện "Thư viện Niềm vui" với mong muốn góp sách, xây dựng lên những thư viện cho học sinh vùng khó khăn. Trong đêm concert thứ hai, khán giả náo nức chờ đợi tổng số tiền ủng hộ của cộng đồng dành cho các em học sinh trước thềm năm học mới.

Thủ tướng động viên các nghệ sĩ

Cùng với "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam", "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" là một trong hai chương trình đại nhạc hội quy mô lớn được Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khán giả hào hứng với "V Fest - Thanh xuân rực rỡ"

Hai sự kiện âm nhạc cũng thể hiện nỗ lực của VTV trong bắt nhịp công nghiệp văn hóa, nơi khán giả được trải nghiệm chuẩn mực cao về nội dung và cách thể hiện âm nhạc.