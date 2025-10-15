Thủ tướng dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) với sự tham dự của 487 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 240.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương, Quân khu 4, các tỉnh, TP, tập đoàn kinh tế…

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong… cùng 487 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 240.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2033

Thay mặt Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng; đó là thời điểm Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc của tỉnh đã thực hiện thắng lợi nhiều chương trình, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đặc biệt là các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo được nhiều dấu ấn rõ nét, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước và làm cơ sở, tiền đề để tỉnh Thanh Hóa vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa... cùng 487 đại biểu chính thức dự Đại hội

Đại hội có 4 nội dung chính gồm: Tổng kết nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Trình bày báo cáo tóm tắt thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, khẳng định trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong tổng số 27 chỉ tiêu chủ yếu, có 23 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức Nghị quyết đề ra.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Nổi bật là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo, đạt kết quả toàn diện; hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo đúng quy định; hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách, quy hoạch thuộc thẩm quyền của tỉnh tiếp tục được bổ sung, sửa đổi ngày càng hoàn thiện.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước và đứng thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh, TP có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước; quy mô GRDP năm 2025 ước đạt 357.760 tỉ đồng, gấp 1,9 lần năm 2020, đứng thứ 8 cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 3.750 USD, gấp 1,7 lần năm 2020; thu ngân sách nhà nước hằng năm đều vượt dự toán Trung ương giao và nằm trong nhóm 10 tỉnh, TP có số thu ngân sách cao nhất cả nước; chỉ số sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, tổng thu du lịch tăng cao so với cùng kỳ.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; trong nhiệm kỳ, có trên 17.600 doanh nghiệp được thành lập mới, vượt mục tiêu Đại hội; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm ước đạt trên 700 ngàn tỉ đồng, gấp 1,14 lần giai đoạn 2016 - 2020. Đã thu hút được 350 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 55 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước). Thu ngân sách nhà nước hằng năm đều vượt dự toán Trung ương giao; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm ước đạt 10,5%, vượt mục tiêu Đại hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, ngày càng khang trang, hiện đại. Giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao tiếp tục duy trì trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, được nhân dân đánh giá cao; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quan hệ đối ngoại được mở rộng.

Xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh giàu đẹp, văn minh

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề: "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, giá trị văn hóa, con người và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc".

Phương châm hành động của Đại hội: "Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển".

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, đọc báo cáo tóm tắt thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, trình Đại hội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 được Trung ương cho phép bầu tối đa 69 Ủy viên Ban Chấp hành; 17 Ủy viên Ban Thường vụ.

Đại hội có 4 nội dung chính gồm: Tổng kết nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu chung là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm ở mức 2 con số; chuyển mạnh mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp quy mô lớn giá trị gia tăng cao, du lịch, dịch vụ logistics.

Các đại biểu dự Đại hội

Phát triển đột phá khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; duy trì bộ chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) và Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) hằng năm trong nhóm 10 tỉnh, TP dẫn đầu cả nước. Phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm về dịch vụ y tế kỹ thuật cao của khu vực Bắc Trung bộ.

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Giữ vững ổn định chính trị; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Cải thiện rõ nét đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.