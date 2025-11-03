HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng: Hội chợ Mùa Thu là "một bức họa sinh động về sức sống của hàng hóa Việt Nam"

Thùy Linh

(NLĐO) - Tối ngày 3-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ I, năm 2025.

Hội chợ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 25-10 đến 4-11.

Hội chợ Mùa Thu 2025 đạt doanh thu kỷ lục , Thủ tướng chỉ đạo tổ chức Hội chợ Mùa Xuân - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ I, năm 2025

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Chính phủ đánh giá Hội chợ Mùa Thu lần thứ I, năm 2025 là một kênh hiệu quả kích cầu tiêu dùng nội địa, một động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất, xuất nhập khẩu, một phương thức tích cực làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, một cầu nối năng động kết nối hợp tác thương mại quốc tế, tạo đà phát triển cho thị trường trong nước trong kỷ nguyên số.

Hội chợ chính là một hành trình trải nghiệm xuyên Việt, một bức họa sinh động về sức sống của hàng hóa Việt Nam đối với đông đảo du khách tham quan và người dân. Mỗi gian hàng là một mảnh ghép văn hóa, một câu chuyện đặc trưng về các địa phương và con người Việt Nam.

Nhiều sản phẩm thương hiệu Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao, mở ra cơ hội xuất khẩu mới và từng bước phủ sóng thương hiệu Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu.

"Thành công của Hội chợ Mùa Thu lần thứ I, năm 2025 chính là lời khẳng định cho việc thị trường Việt Nam không chỉ hấp dẫn về quy mô và tốc độ phát triển mà còn là một điểm đến an toàn, thân thiện, đầy triển vọng và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế" – Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhắc lại lời kêu gọi của Thủ tướng tại lễ khai mạc Hội chợ về chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai thông qua chương trình "Mùa Thu hy vọng" và với tinh thần "phát triển sản xuất kinh doanh luôn đi cùng với trách nhiệm xã hội", đến nay, các hoạt động quyên góp, ủng hộ đã tiếp nhận được 316 tỉ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước cảm ơn những tấm lòng hảo tâm, sự sẻ chia của cả cộng đồng với bà con vùng bão lũ; khẳng định, tinh thần nhân ái này chính là biểu hiện cao đẹp nhất cho truyền thống quý báu "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" của dân tộc ta, là nền tảng và là sức mạnh nội sinh để chúng ta tiến xa và vững chắc hơn trên con đường phát triển.

Trên cơ sở kết quả Hội chợ lần này, Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương chủ động xây dựng mô hình tổ chức Hội chợ Mùa Thu thường niên, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và khẩn trương đề xuất phương án tổ chức thành công Hội nghị Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Các Bộ, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy các cơ hội, cam kết, thỏa thuận được hình thành tại Hội chợ, chuyển hóa kết quả giao thương thành dự án, sản phẩm cụ thể, thiết thực và hiệu quả cho đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo báo cáo từ Ban tổ chức, Hội chợ Mùa Thu lần thứ I năm 2025 thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước từ trước đến nay. Hoạt động giao thương, mua bán diễn ra sôi động, doanh thu trung bình đạt 300 triệu đồng/gian hàng tiêu chuẩn/10 ngày, tổng doanh thu trực tiếp gần 1.000 tỉ đồng, trong đó khu gian hàng địa phương đạt 50 tỉ đồng.

Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ đạt gần 5.000 tỉ đồng, riêng khu địa phương đạt gần 500 tỉ đồng. Cùng với đó, ban tổ chức ghi nhận hơn 100 thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ được ký kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác nước ngoài từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore…

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hội chợ Mùa Thu năm 2025 đạt được "6 nhất"

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hội chợ Mùa Thu năm 2025 đạt được "6 nhất"

(NLĐO) - Với chủ đề và thông điệp "Kết nối con người với sản xuất - kinh doanh", Hội chợ Mùa Thu năm 2025 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay

Dòng người đổ về mua sắm hàng hóa ở hội chợ lớn nhất cả nước

(NLĐO) - Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 thu hút hàng chục ngàn người dân tới mua sắm hàng hóa.

600 doanh nghiệp tham gia hội chợ du lịch lớn nhất trong năm

(NLĐO)- VITM Hà Nội 2025 thu hút sự tham gia của 60 cơ quan xúc tiến du lịch, 8 hãng hàng không, cùng hơn 600 doanh nghiệp

