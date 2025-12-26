HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Chính trị

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI

Văn Duẩn

Sáng 26-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Sáng nay 26-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, sự kiện diễn ra từ ngày 26 tới 27-12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu trưng bày ảnh về phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ. Ảnh: TTXVN

Sáng mai 27-12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá, đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng" chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025; tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới, tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026 - 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu trung bày các sản phẩm khoa học công nghệ. Ảnh: TTXVN

Đại hội sẽ nghe Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030 và phát biểu của đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hưởng ứng phát động thi đua.

2.223 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có 2.223 đại biểu (gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức) là cá nhân Anh hùng, đại diện các Tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay; người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam; đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố.

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu trưng bày khí tài quân sự. Ảnh: TTXVN

Đại biểu cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước. Có 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất, cùng 11 tuổi.

Chiều nay 26-12, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Trong phiên trù bị diễn ra sau đó, các đại biểu nghe phổ biến chương trình, nội quy Đại hội; báo cáo thành phần, số lượng, cơ cấu đại biểu về dự Đại hội; thông qua Chương trình Đại hội và duyệt các nghi thức phục vụ ngày khai mạc.

Tối cùng ngày, Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội do Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam được tổ chức tại Cung thể thao Quần ngựa.

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu trưng bày các sản phẩm tiêu biểu. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra Triển lãm ảnh về Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua; Triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới đất nước; Chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

5 học sinh 11 tuổi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc đến từ tỉnh nào?

5 học sinh 11 tuổi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc đến từ tỉnh nào?

(NLĐO)- Tổng số đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.

Bà Nguyễn Thị Bình là đại biểu cao tuổi nhất tham dự Đại hội Thi đua yêu nước

(NLĐO)- Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 26 và 27-12.

1.000 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP HCM lần thứ I

(NLĐO) - Đại hội Thi đua yêu nước TP HCM có chủ đề: "Đoàn kết, đồi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng TP HCM tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới"

Thủ tướng thủ tướng phạm minh chính Trung tâm hội nghị quốc gia Đại hội thi đua yêu nước Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI
