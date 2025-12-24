HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

5 học sinh 11 tuổi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc đến từ tỉnh nào?

Minh Chiến

(NLĐO)- Tổng số đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.

Ngày 24-12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI (Đại hội).

5 học sinh lớp 6 dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI - Ảnh 1.

Họp báo thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: VGP

Bà Đỗ Thúy Phượng, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cho biết Đại hội lần thứ XI với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng", sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội).

Dự Đại hội có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương qua các thời kỳ; Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện tập thể, cá nhân "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động" qua các thời kỳ; các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ… và các vị khách quý; các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học…

Tổng số đại biểu về dự Đại hội là 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức; được thành lập thành 105 Đoàn đại biểu. Trong 2.025 đại biểu chính thức có các đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội lần thứ X đến nay.

Có 1.326 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, chủ yếu là người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố, chiếm 65,5%.

Đại biểu cao tuổi nhất là Bà Nguyễn Thị Bình (98 tuổi), Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước.

Có 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất (đều 11 tuổi, học sinh lớp 6), gồm: Em Lưu Phúc An, học sinh trưởng THCS An Thới, TP Cần Thơ; em Mai Đức Ninh, THCS Nguyễn Trãi, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh; em Lữ Hoài Thương, THCS Nguyễn Chí Thanh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; em Ngô Quỳnh Chi, THCS Chùa Hang 2, tỉnh Thái nguyên; em Văn Hoàng Minh Khuê, THCS Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, được tổ chức định kỳ nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2026-2030.

Theo bà Thuỷ, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nhanh và bền vững; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

"Đại hội không chỉ là dịp tổng kết thực tiễn sinh động của các phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua, mà còn có ý nghĩa định hướng chiến lược, tạo khí thế mới, động lực mới cho phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới"- lãnh đạo Bộ VH-TT-DL nêu rõ.

Đại hội cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến - những người đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần cống hiến và sức sáng tạo của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025; tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới, tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026 - 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra các hoạt động: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Triển lãm ảnh về Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua; Triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới đất nước; Chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.


    Thông báo