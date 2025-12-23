HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bà Nguyễn Thị Bình là đại biểu cao tuổi nhất tham dự Đại hội Thi đua yêu nước

Minh Chiến

(NLĐO)- Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 26 và 27-12.

Theo thông tin từ Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 26 và 27-12 tại Hà Nội, với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".

Bà Nguyễn Thị bình đại biểu cao tuổi nhất tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI - Ảnh 1.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Ảnh: Vietnamnet

Tổng số đại biểu dự đại hội là 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức. Trong đó, đại biểu chính thức có các đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay.

Theo ban tổ chức, đại biểu cao tuổi nhất là Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (98 tuổi) và 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất (11 tuổi).

Dự đại hội có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bí thư các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo... Ngoài ra, các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, những người lao động tiêu biểu... cũng tham dự đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025; tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới.

Trong khuôn khổ đại hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động, trong đó có chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc…

Trước đó, chủ trì phiên họp lần thứ 16 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chiều 22-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng, nêu rõ tinh thần tổ chức đại hội phải đảm bảo trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn; tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ các phong trào thi đua trong giai đoạn mới, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu báo cáo tại đại hội phải phản ánh đúng bản chất của các phong trào thi đua, với mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích cho đất nước và nhân dân; phản ánh giá trị cốt lõi của dân tộc và khẳng định truyền thống lịch sử hào hùng, văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Vinh danh điển hình trong phong trào thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

(NLĐO) – Đồng hành cùng dân tộc qua mọi giai đoạn lịch sử, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn kiên trì sứ mệnh nhân đạo vì con người,

Lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trên quê hương Quảng Trị

(NLĐO) – Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm và câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn phong trào thi đua ở cơ sở

TP HCM phát huy sức mạnh thi đua yêu nước, hướng tới siêu đô thị Đông Nam Á

(NLĐO)- Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của TP HCM liên tục phát triển; nhiều phong trào thi đua được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng sôi nổi

    Thông báo