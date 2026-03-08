HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thủ tướng: Bố trí ngay 500 tỉ đồng để đầu tư cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu Điện Biên xây dựng các chính sách thu hút đầu tư, tín dụng cùng với việc chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng.

Chiều 8-3, chủ trì buổi làm làm việc với tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tỉnh cần phấn đấu đạt mục tiêu đã đề ra về tăng trưởng kinh tế từ 11% trong năm 2026, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn, an dân, xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với tỉnh Điện Biên chiều 8-3. Ảnh: Nhật Bắc

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tỉnh Điện Biên tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về phát triển vùng; các Kết luận của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ khi làm việc với tỉnh Điện Biên.

Nhấn mạnh tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng chỉ đạo Điện Biên cần cần làm tốt công tác quy hoạch, phát triển các ngành kinh tế chủ lực. Trong lĩnh vực công nghiệp, khai thác hiệu quả thủy điện, thúc đẩy công nghiệp chế biến, khai khoáng, năng lượng tái tạo.

Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và nghiên cứu phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng công nghệ số, drone để tạo động lực tăng trưởng mới.

Cùng với đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, nhất là các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; mở rộng các không gian phát triển mới. Tập trung phát triển hạ tầng, hạ tầng giao thông, hạ tầng nông nghiệp, hạ tầng số, hạ tầng công nghệ, viễn thông, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng việc đẩy mạnh kết nối, thu hút đầu tư tại tỉnh sẽ tạo động lực phát triển, tạo thêm nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân tại địa phương.

Do đó, Điện Biên cần xây dựng các chính sách thu hút đầu tư, tín dụng cùng với việc chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành nghề đòi hỏi chất xám, hàm lượng công nghệ có giá trị gia tăng cao.

Về nhiệm vụ trước mắt, Thủ tướng yêu cầu Điện Biên làm tốt công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng luật, lựa chọn được những người xứng đáng.

Mong muốn Điện Biên phát huy tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", Thủ tướng gửi gắm những định hướng, khuyến khích, giao nhiệm vụ và tin tưởng, kỳ vọng với Điện Biên trong 10 cụm từ gồm 50 chữ: "Điện Biên Phủ bất diệt - Sử sách mãi hào hùng - Văn hóa giàu bản sắc - Nông nghiệp phát triển sâu - Công nghiệp vươn tầm cao - Du lịch như ban nở - Hạ tầng phải mở đường - Khoa học phải tiên phong - Đồng bào thoát nghèo nhanh - Tỉnh giàu, dân hạnh phúc".

Về kiến nghị đầu tư đường cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, Thủ tướng đồng ý giao Điện Biên làm cơ quan chủ quản dự án theo hình thức đầu tư công; tỉnh lo giải phóng mặt bằng và tách thành dự án riêng.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính thẩm định về kinh phí xây lắp và tổng dự án, xem xét, thẩm định, trình Thủ tướng xem xét, quyết định về nguồn vốn ngân sách Trung ương; trước mắt bố trí ngay 500 tỉ đồng từ các nguồn hợp pháp để chuẩn bị đầu tư dự án và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Về các dự án cấp điện nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính triển khai trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, thực hiện trong 2 năm 2026, 2027, không kéo dài đến 2030, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành tôn tạo di tích đề kháng Him Lam

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành tôn tạo di tích đề kháng Him Lam

(NLĐO)- Tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam.

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên

(NLĐO)- Trong chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên.

Thủ tướng trao giải thưởng Kovalevskaia cho nữ viện trưởng

(NLĐO)- Thủ tướng bày tỏ mong muốn phụ nữ Việt Nam phát huy hơn nữa sứ mệnh quan trọng của mình trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội

tăng trưởng kinh tế thu hút đầu tư thủ tướng phạm minh chính Điện Biên đầu tư cao tốc
