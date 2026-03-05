Chiều 5-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành liên quan về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp chiều 5-3. Ảnh: Nhật Bắc

Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành đánh giá, tình hình khu vực, thế giới đang chuyển biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, nhất là những vấn đề liên quan đến bất ổn chính trị, xung đột giữa các quốc gia, trong đó có xung đột tại Trung Đông và sự thay đổi chính sách của các nước lớn.

Với nền kinh tế đang chuyển đổi, có độ mở cao, các đại biểu dự họp đánh giá tình hình bên ngoài sẽ tác động đến Việt Nam trên các lĩnh vực như năng lượng, logistics…

Với mục tiêu tổng quát là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng 10% trở lên, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, đơn vị phải nắm chắc tình hình, bình tĩnh, kiên trì, kiên định đường lối, các nguyên tắc lớn, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để ứng phó.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục phát huy; tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, kịp thời, tích cực, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng an toàn, phù hợp với tình hình thực tế trong các vấn đề như lãi suất, tỉ giá, dự trữ ngoại hối, tăng trưởng tín dụng...

Đồng thời, khẩn trương thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng; thúc đẩy giải ngân các gói tín dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội và các lĩnh vực khác.

Đối với Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm trong các vấn đề như thu, chi ngân sách; thúc đẩy đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng trọng điểm.

Cơ quan này cần tiếp tục nghiên cứu miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí; có giải pháp huy động mọi nguồn lực cho phát triển, trong đó có hợp tác công - tư. Phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, phát hành trái trái phiếu nhằm tăng khả năng huy động vốn trung hạn và dài hạn cho nền kinh tế, giúp giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành phải tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy các dự án trọng điểm sớm được triển khai, rút ngắn thời gian thi công, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Ngoài ra, cần nghiên cứu chính sách hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp chịu tác động từ biến động thương mại quốc tế.

Bên cạnh đó, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, tăng nguồn cung, đa dạng hóa sản phẩm, nhất là nguồn cung nhà ở xã hội và mở rộng đối tượng tiếp cận nhà ở xã hội. Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo khẩn trương thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thay mặt Chính phủ trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, với nguyên tắc "linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, an toàn trong sử dụng các công cụ và kiên trì, kiên định với các mục tiêu đã đề ra".