Thời sự

Thủ tướng lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng

Thùy Linh

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 385 ngày 4-3-2026 thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng.

Tổ Công tác lập ra trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Tổ Trưởng Tổ công tác, Tổ phó Thường trực là ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông, Thủ tướng lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng - Ảnh 1.

Tổ công tác được yêu cầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân

Các thành viên Tổ công tác gồm ông/bà: Đặng Xuân Phong, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ; Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; Đặng Hoàng An, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành để giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến việc đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình khủng hoảng tại Trung Đông.

Thường xuyên theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, tổng hợp; kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Tổ công tác nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc, chủ động dự báo và có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ về an ninh năng lượng, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác có liên quan đến an ninh năng lượng và theo phân công, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quyền hạn của Tổ công tác: Yêu cầu các bộ, cơ quan, báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan; mời lãnh đạo các bộ, cơ quan tham gia các cuộc họp của Tổ công tác; các quyền hạn khác được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định này. Tổ công tác tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành 4-3-2026.

Tin liên quan

Áp lực tăng giá xăng dầu

Áp lực tăng giá xăng dầu

Giá dầu thô thế giới tiếp tục leo thang trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng thu hồi thông báo liên quan bán lẻ xăng dầu

(NLĐO)- Đã có nguồn cung cấp nên các cây xăng trong cảng đã bán trở lại bình thường cho tất cả các loại xe.

Dự báo về "cú sốc" giá xăng dầu ngày mai, dầu có thể tăng tới 3.500-4.000 đồng/lít

(NLĐO) - Giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày mai 5-3 được dự báo tăng rất mạnh do giá dầu và nguồn cung chịu ảnh hưởng bởi xung đột ở Trung Đông.

xăng dầu thủ tướng phạm minh chính giá xăng dầu hôm nay Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng xung đột Trung Đông
