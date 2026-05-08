Thủ tướng Lê Minh Hưng ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia, Lào

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia, Lào

Dương Ngọc

(NLĐO)- Cuộc ăn sáng làm việc giữa ba Thủ tướng Việt Nam - Campuchia - Lào nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines.

Ngày 8-5, tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia, Lào - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: VGP

Trong không khí thân tình và hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ truyền thống đoàn kết, gắn bó với Campuchia và Lào, khẳng định trên cương vị mới sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ ba nước, hợp tác chặt chẽ với hai Thủ tướng Campuchia và Lào để cùng đưa "tình nghĩa truyền thống" giữa ba nước thành "động lực phát triển" và biến "gần gũi địa lý" thành "lợi thế gắn kết chiến lược" để ba nước cùng phát triển nhanh và bền vững.

Nhiệt liệt chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng đảm nhận cương vị mới đầy trọng trách, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực mà Việt Nam đã dành cho Campuchia và Lào trong những năm qua, khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ và thường xuyên với Thủ tướng Lê Minh Hưng để tiếp tục đưa quan hệ ba nước phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Ba Thủ tướng bày tỏ vui mừng quan hệ ba nước thời gian qua tiếp tục được củng cố. Các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào cũng như Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng (6-2-2026) đã tạo xung lực mới, định hướng hợp tác toàn diện giữa ba nước. Ba nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao; thương mại, đầu tư được duy trì ổn định, một số dự án của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia và Lào đang triển khai hiệu quả.

Trong bối cảnh tình hình thế giới đang gây ra những tác động tiêu cực đến kinh tế các nước khu vực, ba Thủ tướng nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi và tiếp xúc cấp cao, phát huy các cơ chế hiện có để thúc đẩy hợp tác song phương cũng như hợp tác ba bên. Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, tích cực chia sẻ thông tin, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tội phạm lừa đảo trực tuyến. Nhất trí tạo đột phá gắn kết kinh tế, chuỗi cung ứng, kết nối giao thông, mở thêm đường bay thẳng giữa các thành phố lớn, kết nối năng lượng, logistics và thương mại qua biên giới, đẩy mạnh việc triển khai thực chất các dự án hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược.

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh và đa dạng hóa sản phẩm du lịch; đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu hợp tác và quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa ba nước, ba dân tộc. Phối hợp tổ chức tốt các sự kiện kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia trong năm 2027; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế tiểu vùng Mê Kông.

Ba Thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực mà ba bên cùng quan tâm; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ đoàn kết gắn bó, hợp tác chặt chẽ giữa ba nước cũng như đẩy mạnh hợp tác với các nước ASEAN khác, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp; khẳng định quyết tâm và cam kết luôn ưu tiên vun đắp, thúc đẩy quan hệ ba nước, vì lợi ích của nhân dân ba nước, và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Một số hình ảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone:

Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia, Lào - Ảnh 2.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia, Lào - Ảnh 3.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia, Lào - Ảnh 4.

 

Tin liên quan

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

(NLĐO)- Sáng 8-5, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Mactan Expo Center ở TP Cebu của Philippines.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Philippines dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và quan điểm của Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8-5.

ASEAN Thủ tướng Lê Minh Hưng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo