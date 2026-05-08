Thời sự Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Dương Ngọc

(NLĐO)- Sáng 8-5, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Mactan Expo Center ở TP Cebu của Philippines.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và một số tổ chức quốc tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đón Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai mạc và phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: Nhật Bắc

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. chủ trì lễ đón các trưởng đoàn tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN 2026, nhấn mạnh khu vực đang đứng trước "thời điểm mang tính quyết định" khi môi trường quốc tế ngày càng phức tạp và bất ổn, đặc biệt là tác động từ xung đột tại Trung Đông đối với an ninh, kinh tế và đời sống người dân trong khu vực.

Tổng thống Philippines khẳng định ASEAN cần tiếp tục phát huy đoàn kết, khả năng thích ứng và vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực.

Theo ông, những khó khăn hiện nay không làm chia rẽ ASEAN mà trở thành động lực để các nước thành viên tăng cường phối hợp, lắng nghe và hành động hiệu quả hơn, đồng thời đưa ra các giải pháp chung nhằm ứng phó thách thức về an ninh, kinh tế và ổn định xã hội, đồng thời duy trì tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN bất chấp những biến động toàn cầu.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đón Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai mạc và phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: Nhật Bắc

Tổng thống Philippines đánh giá cao sự phối hợp giữa các nước thành viên ASEAN và các đối tác trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, nông nghiệp và năng lượng nhằm ứng phó những thách thức hiện nay; nhấn mạnh các cuộc thảo luận tại hội nghị sẽ tập trung vào chiến lược "3P" do Philippines đề xuất gồm: Củng cố hòa bình và an ninh, mở rộng các hành lang thịnh vượng và trao quyền cho người dân.

Tổng thống Marcos kêu gọi các nước ASEAN tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cởi mở và trách nhiệm chung nhằm xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Với chủ đề "Cùng chèo lái tương lai chung," nước chủ nhà Philippines đặt ra 3 định hướng lớn cho hợp tác ASEAN trong năm 2026 là: Củng cố các nhân tố then chốt đối với hòa bình và an ninh; Mở rộng các hành lang thịnh vượng; và Thúc đẩy trao quyền cho người dân.

Trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: Nhật Bắc

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 là một trong hai cuộc họp định kỳ hằng năm của lãnh đạo ASEAN trong năm 2026, là dịp quan trọng để lãnh đạo các nước chia sẻ đánh giá toàn diện tình hình thế giới và khu vực, thống nhất các định hướng chiến lược và biện pháp tăng cường hợp tác ASEAN.

Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường khả năng tự cường và ứng phó của ASEAN trước các biến động, nhất là các tác động của tình hình Trung Đông và trao đổi các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và quan điểm của Việt Nam.

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8-5.

(NLĐO)- Tối 2-5, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam.

