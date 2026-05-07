Thời sự Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

D.Ngọc

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8-5.

Sáng 7-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8-5-2026 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines. Ảnh: TTXVN

Đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng Chính phủ có các ông, bà: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Đặng Hoàng Giang; Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Trần Anh Tuấn. Tham gia đoàn còn có Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ mới và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp.

Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự hội nghị thể hiện mạnh mẽ việc Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng; đồng thời khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đây cũng là thông điệp rõ ràng về cam kết của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm và đóng góp thực chất, hiệu quả vào công việc chung của Hiệp hội.

Hình ảnh do TTXVN ghi nhận Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines:

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam

(NLĐO)- Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Takaichi Sanae tạo những động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

(NLĐO)- Tối 2-5, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam

(NLĐO)- Chiều tối 1-5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam đến 3-5, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

