Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 3-5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae xem nghệ sĩ Việt Nam đánh trống truyền thống của Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trước đó, sáng cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã có cuộc gặp hẹp và dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới; cũng như chứng kiến Lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Tiếp theo, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phát biểu chính sách Đại học Quốc gia Hà Nội, đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Hình ảnh do TTXVN ghi nhận:

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trải nghiệm đánh trống truyền thống của Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà lưu niệm là sản phẩm truyền thống của Việt Nam cho Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: TTXVN