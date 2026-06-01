Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hải Phòng phải tiên phong đổi mới mô hình tăng trưởng

Chiều 1-6, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 4 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Đợt kiểm tra tập trung vào 4 nội dung, gồm: việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên giai đoạn 2026-2030; triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cùng công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Theo dự thảo báo cáo, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận và các văn bản hướng dẫn của Trung ương đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chính quyền các cấp đã tích cực chủ động, nỗ lực cố gắng, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoạt động quản lý nhà nước cơ bản đi vào nền nếp. Đến nay, chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, đem lại lợi ích tích cực cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc phối hợp trong xử lý công việc giữa các cơ quan, đơn vị có thời điểm còn chưa chặt chẽ; chất lượng tham mưu chưa đồng đều; việc chỉnh lý, số hóa tài liệu, hồ sơ lưu trữ còn chậm, khối lượng tài liệu lưu trữ đã số hóa chiếm tỉ lệ thấp.

Việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm đầu ra. Xây dựng kịch bản tăng trưởng, kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 ngay từ đầu năm và tổ chức thực hiện quyết liệt; kịp thời điều chỉnh kịch bản tăng trưởng những tháng còn lại trên cơ sở kết quả thực hiện quý I-2026; chủ động triển khai một số giải pháp ứng phó với biến động phức tạp của tình hình. Mặc dù vậy, đóng góp cho tăng trưởng từ các dự án mới, doanh nghiệp lớn chưa rõ nét; các động lực tăng trưởng mới phát huy chưa mạnh; một số dự án tồn đọng, kéo dài gây lãng phí chưa được giải quyết.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá Hải Phòng là một trong những địa phương có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Thành phố đã chủ động ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát, điều hành; xây dựng các phần mềm theo dõi tiến độ công việc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó chủ động cắt giảm mạnh thời gian giải quyết nhiều thủ tục so với quy định chung.

Theo Thủ tướng, những kinh nghiệm thực tiễn từ Hải Phòng cần được tổng kết, đánh giá kỹ lưỡng để nhân rộng; những mô hình, cơ chế hiệu quả cần được nghiên cứu thể chế hóa nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất để nhân rộng cho các địa phương khác triển khai.

Thủ tướng ghi nhận Hải Phòng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước; thu ngân sách tăng mạnh, giải ngân vốn đầu tư công cao hơn mức bình quân chung và nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước.

Thủ tướng cho rằng Hải Phòng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng vẫn chưa đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra trong quý I, trong khi mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức rất cao và vì vậy áp lực đối với các quý còn lại là rất lớn. Thành phố cần đánh giá sâu hơn chất lượng tăng trưởng, nhất là cơ cấu nguồn thu ngân sách, tỉ trọng thu từ đất và tính bền vững của các nguồn thu.

Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng chủ động nghiên cứu, đề xuất các mô hình tăng trưởng mới thay vì chỉ dựa vào những động lực truyền thống. Thành phố phải đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Hải Phòng phải trở thành địa phương tiên phong trong triển khai các chủ trương lớn của Trung ương về đổi mới mô hình tăng trưởng"- Thủ tướng nói.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ thành phố tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài cũng cần được đổi mới theo hướng gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng tiếp tục rà soát, cập nhật các kịch bản tăng trưởng từ nay đến cuối năm; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực và địa phương; đồng thời tăng cường giám sát quá trình thực hiện.

Thành phố cần tập trung huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh thu hút vốn FDI chất lượng cao và các nguồn lực xã hội nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong cả nhiệm kỳ.

Liên quan đến việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng đánh giá Hải Phòng là một trong những địa phương có nhiều cách làm mới, sáng tạo. Thành phố đã chủ động ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát, điều hành và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Theo Thủ tướng, đây là cuộc đổi mới lớn về tư duy quản trị và tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, năng lực thực thi giữa các cấp, các ngành và các địa phương vẫn chưa đồng đều. Hải Phòng cần tiến hành sơ kết toàn diện sau một năm thực hiện để đánh giá khách quan hiệu quả của mô hình.

Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt lưu ý việc đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã, phường phải dựa trên vị trí việc làm, quy mô địa bàn, khối lượng công việc và yêu cầu phát triển thực tế. Việc bố trí biên chế cần căn cứ vào nhu cầu công việc, tránh tình trạng cào bằng giữa các đơn vị.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát các lĩnh vực còn thiếu cán bộ chuyên môn như đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng, khoa học công nghệ, giáo dục và y tế. Thành phố cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ từ các sở, ngành về cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy quản trị, Thủ tướng đề nghị các cấp chính quyền chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển. Mọi hoạt động của bộ máy phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cần được đo lường bằng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Hải Phòng cần xây dựng hệ thống chỉ số, tiêu chí đánh giá cụ thể đối với các sở, ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để làm cơ sở đánh giá khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Về triển khai Nghị quyết 57, Thủ tướng cho rằng hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và mức đầu tư cho khoa học công nghệ của thành phố vẫn còn hạn chế. Ông yêu cầu Hải Phòng tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, đẩy mạnh đặt hàng nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ và thúc đẩy chia sẻ dữ liệu giữa khu vực công với khu vực tư.

Hải Phòng cần tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút nhân tài trong giai đoạn phát triển mới.