Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri, tặng quà công nhân lao động Hải Phòng

Chiều 28-4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri nhằm báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn tại kỳ họp.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng đã thông tin chi tiết đến cử tri về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng, trong kỳ họp này.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới, mà còn thông qua các công việc hệ trọng cho tương lai phát triển của đất nước và các địa phương.

Thủ tướng khẳng định thời gian qua, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, cả hệ thống chính trị, từ Trung ương tới địa phương đã vào cuộc rất chủ động với tinh thần trách nhiệm rất cao, chuyển động rất nhanh, dù nơi này nơi khác vẫn có những điểm cần quan tâm hơn nữa.

Trong những tháng đầu năm 2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp và rất nhanh tới Việt Nam, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành. Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, chủ động, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề đột xuất, phát sinh; quyết định nhiều chủ trương lớn, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Kết luận 18 của Trung ương đã nêu rất rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Thời gian tới, Chính phủ xác định hành động quyết liệt hơn, tư duy đổi mới hơn, trọng tâm rõ hơn, trách nhiệm cao hơn và hiệu quả thực thi tốt hơn trong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Theo đó, quyết tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 2026-2030 gắn với tăng trưởng 2 con số; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri

Các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua; đẩy nhanh việc tổng rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, nhất là đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng 2 con số; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; cắt giảm thực chất thời gian, chi phí; rõ ràng, minh bạch, có thể dự báo.

Cùng với đó, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tập trung triển khai các dự án trọng điểm, chiến lược, nhất là giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không, cảng biển, năng lượng; tập trung xử lý các dự án tồn đọng; thúc đẩy đô thị hóa.

Với mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, các mô hình kinh tế mới, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh, hiệu quả hơn nữa việc triển khai Nghị quyết 57 - xây dựng cơ sở dữ liệu, kết nối liên thông đồng bộ; công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược gắn trực tiếp với nền kinh tế, sản xuất của Việt Nam trên cơ sở liên kết chặt chẽ "Nhà nước - doanh nghiệp - viện, trường".

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc

Tiếp tục xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường toàn diện cho cán bộ cơ sở theo đúng tinh thần 2026 là "năm công tác nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở".

Bên cạnh đó, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; tập trung cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải. Chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống nhân dân; chăm lo các đối tượng chính sách; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển… Đồng thời, tập trung triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các nước; chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh TP Hải Phòng có vai trò, vị trí chiến lược đối với sự phát triển của đất nước; liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế, có đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Trong quý I/2026, dù chịu tác động tiêu cực từ bên ngoài, kinh tế - xã hội IP Hải Phòng vẫn đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao: GRDP tăng 11,21%, xuất khẩu đạt 12,1 tỉ USD; thu ngân sách nhà nước, đầu tư công và thu hút đầu tư là những điểm sáng; hạ tầng chiến lược, quy hoạch được đẩy mạnh, nhất là giao thông kết nối cảng biển, sân bay; cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền tảng dữ liệu số được đẩy mạnh…

Thủ tướng chỉ rõ yêu cầu đặt ra đối với TP Hải Phòng là phải triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; phải là địa phương tiêu biểu về tinh thần đổi mới, quyết liệt trong hành động, hiệu quả trong tổ chức thực hiện; tiếp tục phát triển mạnh hơn, nhanh hơn, bền vững hơn; khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics, dịch vụ hiện đại; đi đầu về cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Thủ tướng Minh Hưng trao quà tặng các hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hải Phòng

Thủ tướng khẳng định luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; cùng với tập thể Chính phủ quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước, trong đó có những mục tiêu, nhiệm vụ và khát vọng phát triển của thành phố.

Cùng ngày, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5), Thủ tướng Minh Hưng cùng đoàn công tác của Chính phủ trao quà tặng các hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hải Phòng.

Đoàn công tác của Chính phủ trao đã 200 phần quà tặng gia đình chính sách, người có công, công nhân lao động và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Mỗi phần quà trị giá 2,5 triệu đồng (bao gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà tặng trị giá 500.000 đồng), thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Đảng, Nhà nước, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.