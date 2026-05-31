Thủ tướng ký ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ: Đề cao trách nhiệm cá nhân, nêu gương

Quy chế quy định nguyên tắc làm việc; chế độ trách nhiệm; quan hệ công tác; trình tự, thủ tục giải quyết công việc; chương trình công tác; chế độ thông tin, báo cáo và các nội dung liên quan đến hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và thành viên Chính phủ.



Thủ tướng Lê Minh Hưng ký ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ

Quy chế áp dụng đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quy chế, mọi hoạt động của Chính phủ phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Chính phủ làm việc theo chế độ kết hợp giữa trách nhiệm của tập thể Chính phủ với trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ và từng thành viên Chính phủ; quyết định theo nguyên tắc đa số đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Quy chế đề cao trách nhiệm cá nhân, nêu gương của thành viên Chính phủ, người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ; mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, cơ quan liên quan phối hợp thực hiện.

Chính phủ thực hiện phân công, phân cấp, ủy quyền theo quy định pháp luật gắn với cá thể hóa trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, quản lý thống nhất của Chính phủ.

Quy chế cũng nêu rõ việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương; tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội tham gia, giám sát, đóng góp trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật.

Đồng thời, khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám tham mưu, dám chịu trách nhiệm, đề xuất những vấn đề mới có tính chất phức tạp vì lợi ích chung; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và quản trị dựa trên dữ liệu, dữ liệu thời gian thực trong chỉ đạo, điều hành.

Về trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc, Quy chế quy định Chính phủ thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn.

Chính phủ quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền bằng hai hình thức gồm thảo luận, quyết nghị tại phiên họp Chính phủ hoặc quyết nghị bằng phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ hay hình thức văn bản khác. Quyết định của Chính phủ phải được quá nửa tổng số thành viên Chính phủ biểu quyết tán thành. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Thủ tướng Chính phủ đã biểu quyết.

Theo Quy chế, Chính phủ sẽ thảo luận và quyết nghị các đề xuất, dự án, dự thảo văn bản trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chính sách và văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công; dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước; đề án về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và việc thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính.

Quy chế cũng quy định quan hệ công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Trong đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Chính phủ theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, giải trình, trả lời chất vấn; chủ động nghiên cứu, giải quyết và trả lời kiến nghị của đại biểu Quốc hội, cử tri theo thẩm quyền.

Về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, Quy chế nêu rõ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về chủ trương, chính sách, quyết định và kết quả chỉ đạo, điều hành theo quy định pháp luật.



Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là người phát ngôn của Chính phủ; chủ trì cung cấp thông tin về hoạt động của Chính phủ, tổ chức họp báo và thực hiện các hình thức công bố thông tin theo quy định.

Đối với xử lý các trường hợp không thực hiện đúng Quy chế, Quy chế quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các quy định; không được phát ngôn, làm trái các quyết nghị, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của việc không thực hiện đúng quy định, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải tự kiểm điểm, phê bình, báo cáo giải trình gửi Thủ tướng Chính phủ; việc công khai kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quy chế cũng quy định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tạo điều kiện để các tổ chức này tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát và phản biện xã hội theo quy định.



