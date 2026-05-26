Ngày 26-5, tại tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Theo báo cáo, giải ngân vốn đầu tư công (đến ngày 21-5) của tỉnh đạt 15,16% kế hoạch. Đến nay, toàn tỉnh có 780 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 266.775 tỉ đồng và 182 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 5.893,32 triệu USD.

Tỉnh có 22 dự án tồn đọng kéo dài đã cập nhật lên Hệ thống 751, trong đó 12 dự án đã được xử lý hoặc đã có cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai; 10 dự án đang tiếp tục rà soát, xử lý, trong đó có 8 dự án thuộc thẩm quyền của địa phương.

Phát biểu kết luận, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đáng khích lệ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đạt được trong thời gian qua, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, trong đó nhiều vấn đề tỉnh hoàn toàn có thể chủ động xử lý. Theo đó, tăng trưởng kinh tế quý I/2026 của tỉnh đạt 5,3%, thấp hơn nhiều kịch bản đề ra (9,35%) và tăng trưởng chung cả nước (7,83%); thu ngân sách chưa bền vững, chưa đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên.

Cùng với đó, quy mô, năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp còn yếu, giải ngân đầu tư công còn chậm. Thu hút đầu tư vào công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và lĩnh vực năng lượng còn rất hạn chế.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh đổi mới tư duy, xác lập mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế, nhất là quy mô dân số lớn (trên 3,3 triệu người, đứng thứ 9 cả nước).

Nếu chỉ chủ yếu dựa vào phát triển nông nghiệp truyền thống thì không thể có tăng trưởng nhanh, mạnh. Vì vậy, Vĩnh Long cần tăng cường thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, đẩy mạnh đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển nhanh lực lượng nhân lực chất lượng cao để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cùng với đó, Thủ tướng nêu rõ Vĩnh Long cần phát triển đột phá hạ tầng giao thông và logistics trên cơ sở đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, nhất là các tuyến liên vùng, liên tỉnh và có giá trị lan tỏa.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng cân đối nguồn lực, trực tiếp làm việc với tỉnh nghiên cứu điều chỉnh tiến độ để triển khai sớm các tuyến cao tốc CT.33 (đi qua các địa phương gồm TPHCM - Tây Ninh - Đồng Tháp - Vĩnh Long - TP Cần Thơ), CT.36 (tuyến cao tốc từ Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp đến Trà Vinh thuộc tỉnh Vĩnh Long).

Thủ tướng đề nghị tỉnh quyết liệt rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phong cách làm việc của các sở, ngành và cấp xã. Đồng thời, bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, nâng cao hiệu lực thực thi công vụ; tổng rà soát, đánh giá biên chế, chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở để kịp thời kiện toàn, sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.