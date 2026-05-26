Thời sự Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Cần Thơ bảo đảm nguyên vật liệu cho các công trình lớn

Hà Văn - Ca Linh

(NLĐO) - Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị TP Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm tầm cỡ quốc gia, có tính liên kết vùng.

Ngày 26-5, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: Minh Trung

Theo báo cáo, trong quý I/2026, Cần Thơ đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,02%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phù hợp tiềm năng, lợi thế cạnh tranh (dịch vụ chiếm hơn 44% GRDP; công nghiệp - xây dựng chiếm trên 26%; nông, lâm, thủy sản chiếm hơn 23%).

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Trung

Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả, chuyển biến tích cực, quan trọng mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đạt được trong thời gian qua, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, để đạt mục tiêu, nhiệm vụ của năm nay và cho cả nhiệm kỳ thì Cần Thơ còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề đặt ra; nhìn chung vai trò, tiềm năng của thành phố chưa phát huy được hết.

Trong quý I, tốc độ tăng GRDP của Cần Thơ thuộc nhóm thấp của cả nước, chưa đạt kịch bản đề ra (9,52%). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đạt yêu cầu; giải ngân đầu tư công vẫn là điểm nghẽn; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, tỉ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ còn thấp…

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu làm tốt các nhiệm vụ để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, từ đó đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, phát triển y tế, giáo dục; triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị để phục vụ cho mục tiêu phát triển tổng thể của đất nước nói chung và của Cần Thơ nói riêng.

Cho rằng Cần Thơ chưa mạnh dạn đề xuất cơ chế rất cụ thể với trung ương để triển khai các dự án, Thủ tướng nhấn mạnh Cần Thơ cần quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị để đổi mới tư duy, cách làm, tập trung kiến tạo phát triển.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Trung

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu quán triệt và triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Thủ tướng nêu rõ, phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Ban Thường vụ Thành ủy trong cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ này, xây dựng kịch bản, kế hoạch chi tiết, giao chỉ tiêu cho các chủ thể với kết quả đầu ra, trách nhiệm cụ thể để có cơ sở đánh giá, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác tưởng niệm, dâng hương các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ. Ảnh: Nhật Bắc

Nhấn mạnh nhiều dự án lớn tại Cần Thơ có ý nghĩa lớn không chỉ với địa phương mà còn với cả vùng ĐBSCL và cả nước, Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ tập trung thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm tầm cỡ quốc gia, quốc tế, có tính liên kết vùng, kết nối các cực tăng trưởng của thành phố theo 2 trục Bắc – Nam, Đông – Tây; cũng như hạ tầng năng lượng, hạ tầng mềm, hạ tầng giáo dục, y tế…

Thủ tướng chỉ đạo thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; đặc biệt phải có biện pháp mạnh, rà soát các mỏ nguyên vật liệu xây dựng, kiên quyết thu hồi các dự án thực hiện không đúng, bảo đảm nguyên vật liệu cho các công trình lớn.

Thủ tướng lưu ý thành phố phải bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, nâng cao hiệu lực thực thi công vụ; đặc biệt, cần tập trung sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã.

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ.

