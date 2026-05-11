Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bộ Ngoại giao khẩn trương xây dựng KPI đánh giá cán bộ, công chức

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bộ Ngoại giao khẩn trương xây dựng KPI đánh giá cán bộ, công chức

Dương Ngọc

(NLĐO)- Bộ Ngoại giao khẩn trương xây dựng KPI để có cơ sở đánh giá cán bộ, công chức; chủ động xây dựng cơ chế về quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại

Ngày 11-5, chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đặc biệt coi trọng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là tại các địa bàn quan trọng, có biện pháp kịp thời từ sớm, từ xa khi có vấn đề phát sinh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bộ Ngoại giao khẩn trương xây dựng KPI đánh giá cán bộ, công chức - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao. Ảnh: VGP

Cùng với đó, nghiên cứu kỹ lưỡng, khẩn trương cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thành các kế hoạch, đề án và giải pháp cụ thể, bảo đảm tiến độ và chất lượng; trọng tâm là Nghị quyết của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV, Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Kết luận 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2, Nghị quyết 250 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, Nghị quyết 109/NQ-CP của Chính phủ cập nhật, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, và các Nghị quyết chiến lược khác liên quan đến hội nhập quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu các công việc này phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngay trong tháng 5, Quý II/2026 và ban hành các văn bản, thông tư hướng dẫn (nếu có) để bảo đảm triển khai thực hiện được ngay; đồng thời việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, tờ trình đã có trong Chương trình công tác năm 2026 phải bảo đảm đúng tiến độ.

Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao; khẩn trương xây dựng KPI để có cơ sở đánh giá cán bộ, công chức; chủ động xây dựng cơ chế về quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là về kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư, xúc tiến du lịch, ngoại giao công nghệ…

Thủ tướng cũng chỉ đạo tổ chức tốt chương trình đối ngoại của lãnh đạo cấp cao; phải tích cực, chủ động hơn nữa, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trong việc tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch; đổi mới toàn diện, mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức tổ chức theo hướng tiết kiệm, thực chất, hiệu quả; bám sát yêu cầu phía bạn và nhu cầu của ta để chuẩn kỹ nội dung trao đổi, bảo đảm cụ thể, thiết thực.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cơ chế số hóa, khẩn trương xây dựng hệ thống quản lý số hóa, rà soát, theo dõi, quản lý, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế (làm rõ kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ) nhất là các cam kết, thỏa thuận sau các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao; đồng thời tập trung chuẩn bị các hoạt động của lãnh đạo cấp cao trong thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đánh giá và dự báo tình hình thế giới và khu vực, điều chỉnh chiến lược, chính sách của các đối tác lớn, quan trọng để kịp thời cung cấp thông tin, tham mưu, kiến nghị các chủ trương, chính sách, biện pháp, kịch bản ứng phó không để bị động, bị bất ngờ, nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ tác động đến an ninh, quốc phòng, phát triển của đất nước, đặc biệt là tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu phải gắn kết chặt chẽ hiệu quả phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng "2 con số", chuyển đổi, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Yêu cầu đẩy mạnh xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, Thủ tướng lưu ý các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài cần chủ động, tích cực hơn nữa, bám sát tình hình, diễn biến thế giới nói chung và nước sở tại nói riêng, nắm chắc địa bàn, kịp thời báo cáo, tham mưu các chính sách, biện pháp nhằm củng cố, tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên các lĩnh vực mà ta quan tâm, chú trọng; mở rộng thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa, hợp tác thúc đẩy khoa học, công nghệ, lao động...

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bộ Ngoại giao khẩn trương xây dựng KPI đánh giá cán bộ, công chức - Ảnh 2.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao. Ảnh: VGP

Học viện Ngoại giao cần tập trung vào phát triển đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, đổi mới đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu chiến lược, công tác tham mưu; tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, các chuyên gia đầu ngành trong nước và trên thế giới nhằm xây dựng mạng lưới hợp tác phục vụ cho công tác đánh giá, tham mưu, xây dựng chính sách, chiến lược ngoại giao sát với tình hình trong nước và thế giới.

Cũng tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ đã cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị của Bộ Ngoại giao; trong đó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương báo cáo về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xây dựng Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2035, tầm nhìn 2045, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2026.

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo về nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức

Thủ tướng chỉ đạo về nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng tập trung xây dựng chính sách nhà ở xã hội đối với công chức, viên chức có khó khăn về nhà ở.

Thủ tướng chỉ đạo điều động lãnh đạo cấp phó đang vượt quy định ở tỉnh về xã

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phân công, điều động đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định ở các đơn vị thuộc cấp tỉnh về cấp xã.

Thủ tướng Lê Minh Hưng ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia, Lào

(NLĐO)- Cuộc ăn sáng làm việc giữa ba Thủ tướng Việt Nam - Campuchia - Lào nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines.

Bộ Ngoại giao Thủ tướng Lê Minh Hưng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo