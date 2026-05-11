Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bộ Ngoại giao khẩn trương xây dựng KPI đánh giá cán bộ, công chức

Ngày 11-5, chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đặc biệt coi trọng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là tại các địa bàn quan trọng, có biện pháp kịp thời từ sớm, từ xa khi có vấn đề phát sinh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao. Ảnh: VGP

Cùng với đó, nghiên cứu kỹ lưỡng, khẩn trương cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thành các kế hoạch, đề án và giải pháp cụ thể, bảo đảm tiến độ và chất lượng; trọng tâm là Nghị quyết của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV, Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Kết luận 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2, Nghị quyết 250 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, Nghị quyết 109/NQ-CP của Chính phủ cập nhật, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, và các Nghị quyết chiến lược khác liên quan đến hội nhập quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu các công việc này phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngay trong tháng 5, Quý II/2026 và ban hành các văn bản, thông tư hướng dẫn (nếu có) để bảo đảm triển khai thực hiện được ngay; đồng thời việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, tờ trình đã có trong Chương trình công tác năm 2026 phải bảo đảm đúng tiến độ.

Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao; khẩn trương xây dựng KPI để có cơ sở đánh giá cán bộ, công chức; chủ động xây dựng cơ chế về quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là về kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư, xúc tiến du lịch, ngoại giao công nghệ…

Thủ tướng cũng chỉ đạo tổ chức tốt chương trình đối ngoại của lãnh đạo cấp cao; phải tích cực, chủ động hơn nữa, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trong việc tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch; đổi mới toàn diện, mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức tổ chức theo hướng tiết kiệm, thực chất, hiệu quả; bám sát yêu cầu phía bạn và nhu cầu của ta để chuẩn kỹ nội dung trao đổi, bảo đảm cụ thể, thiết thực.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cơ chế số hóa, khẩn trương xây dựng hệ thống quản lý số hóa, rà soát, theo dõi, quản lý, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế (làm rõ kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ) nhất là các cam kết, thỏa thuận sau các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao; đồng thời tập trung chuẩn bị các hoạt động của lãnh đạo cấp cao trong thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đánh giá và dự báo tình hình thế giới và khu vực, điều chỉnh chiến lược, chính sách của các đối tác lớn, quan trọng để kịp thời cung cấp thông tin, tham mưu, kiến nghị các chủ trương, chính sách, biện pháp, kịch bản ứng phó không để bị động, bị bất ngờ, nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ tác động đến an ninh, quốc phòng, phát triển của đất nước, đặc biệt là tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu phải gắn kết chặt chẽ hiệu quả phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng "2 con số", chuyển đổi, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Yêu cầu đẩy mạnh xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, Thủ tướng lưu ý các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài cần chủ động, tích cực hơn nữa, bám sát tình hình, diễn biến thế giới nói chung và nước sở tại nói riêng, nắm chắc địa bàn, kịp thời báo cáo, tham mưu các chính sách, biện pháp nhằm củng cố, tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên các lĩnh vực mà ta quan tâm, chú trọng; mở rộng thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa, hợp tác thúc đẩy khoa học, công nghệ, lao động...

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao. Ảnh: VGP

Học viện Ngoại giao cần tập trung vào phát triển đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, đổi mới đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu chiến lược, công tác tham mưu; tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, các chuyên gia đầu ngành trong nước và trên thế giới nhằm xây dựng mạng lưới hợp tác phục vụ cho công tác đánh giá, tham mưu, xây dựng chính sách, chiến lược ngoại giao sát với tình hình trong nước và thế giới.

Cũng tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ đã cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị của Bộ Ngoại giao; trong đó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương báo cáo về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xây dựng Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2035, tầm nhìn 2045, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2026.