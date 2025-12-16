HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng: Mục tiêu tăng trưởng 2 con số là có nền tảng, có dư địa và khả thi

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cần thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng xanh hoá và số hoá.

Chiều 16-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã đồng chủ trì "Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026" với chủ đề "Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định mục tiêu tăng trưởng 2 con số khả thi và bền vững - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cần thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng xanh hóa và số hoá. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam kiên định, nhất quán tập trung thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm (phấn đấu đến năm 2030, trở thành một nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao).

Để đạt được 2 mục tiêu chiến lược nêu trên, Việt Nam xác định rõ: Ổn định là pháo đài bất khả xâm phạm; phát triển nhanh, bền vững là động cơ vĩnh cửu, không có điểm dừng; giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc của người dân là mục tiêu cao nhất; không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, Thủ tướng Chính phủ cho rằng cần thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng xanh hóa và số hoá.

Mục tiêu tăng trưởng cần gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; chú trọng nâng cao khả năng chống chịu, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhìn nhận, cần đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về thể chế, biến "điểm nghẽn" thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh hoàn thiện thể chế, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên các ngành mũi nhọn về khoa học công nghệ, quản trị thông minh, khoa học cơ bản và các lĩnh vực ưu tiên, mới nổi. Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Ngoài các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, Thủ tướng lưu ý các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp bán dẫn, AI, năng lượng sạch; đưa dữ liệu thành tài nguyên. Từng bước khai thác không gian vũ trụ, không gian ngầm, không gian biển.

Theo Thủ tướng, cần thúc đẩy, tạo đột phá cho các động lực tăng trưởng mới thông qua hoàn thiện cơ chế thử nghiệm để hỗ trợ phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Cùng với đó, tiếp tục tái cấu trúc xuất khẩu gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển mạnh từ chiếm lĩnh thị trường bằng giá rẻ sang chiến lược xuất khẩu dựa trên thương hiệu, tiêu chuẩn cao; thúc đẩy mạnh mẽ chương trình chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại; triển khai hiệu quả Chương trình vươn ra thị trường quốc tế….

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi. Với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động rất quyết liệt, Việt Nam rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế trong thực hiện mục tiêu này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định mục tiêu tăng trưởng 2 con số khả thi và bền vững - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Nhật Bắc

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, cho biết năm 2025, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu nổi bật toàn diện về phát triển kinh tế, xã hội. Tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy mạnh mẽ, dự kiến cả năm 2025 đạt trên 8%, nằm trong số các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên.

"Trong bối cảnh hiện nay, việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2030 đặt ra thách thức lớn, đòi hỏi phải đổi mới tư duy phát triển và xác lập mô hình tăng trưởng mới, tạo lập các động lực tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đồng thời, có các giải pháp tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhằm phát huy và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống"- ông Nguyễn Thanh Nghị phát biểu.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị tại diễn đàn để kính gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu triển khai trong quá trình chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, chắt lọc nội dung thảo luận tại diễn đàn để hoàn thiện báo cáo kinh tế Việt Nam năm 2025, triển vọng năm 2026 trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Dựa trên nền tảng của tăng trưởng 2025 và những nhận định về cơ hội, thách thức của giai đoạn mới, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Nhóm nghiên cứu Ban đã đưa ra ba kịch bản tăng trưởng cho giai đoạn 5 năm tiếp theo (2026 - 2030). Trong đó, đáng chú ý nhất là "Kịch bản Mục tiêu" với tham vọng đưa tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức 10% mỗi năm.

Nếu hiện thực hóa được kịch bản này, quy mô nền kinh tế Việt Nam đến năm 2030 sẽ đạt gần 25 triệu tỉ đồng, tương đương khoảng 910 tỉ USD, với GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD. Đây là một bước nhảy vọt so với "Kịch bản Cơ sở" với mức tăng trưởng 7,5% và "Kịch bản Chuyển tiếp" với mức tăng trưởng 8,5%.

