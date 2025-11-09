Tốc độ tăng GDP quý IV phải đạt trên 8,4%





Sáng 8-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025; tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Ổn định kinh tế vĩ mô

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Nhiều tổ chức quốc tế đã tiếp tục nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2025 thêm từ 1% - 1,5%. Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng được thúc đẩy; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đạt trên 762,4 tỉ USD, tăng 17,4%; trong đó xuất khẩu đạt 391 tỉ USD, tăng 16,2% và nhập khẩu đạt 371,4 tỉ USD, tăng 18,6%.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng chỉ rõ nhiệm vụ tăng trưởng năm 2025 còn nhiều thách thức. Ổn định kinh tế vĩ mô còn chịu nhiều sức ép từ bên ngoài. Thiên tai, bão lũ liên tiếp đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương và tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm.

Về phía địa phương, lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk đã báo cáo tình hình thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 và mưa lũ vừa qua. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết thống kê sơ bộ, tổng thiệt hại khoảng 5.000 tỉ đồng. Ngay sau bão, tỉnh khẩn trương khắc phục các sự cố về giao thông, điện, y tế, trường học. Về hỗ trợ người dân, tỉnh đã nhanh chóng cấp gạo và xem xét bố trí lại nhà ở cho các hộ bị mất nhà cửa. Đối với nhà bị sập hoàn toàn, mức hỗ trợ là 60 triệu đồng; các trường hợp tốc mái hoặc cần sửa chữa sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk báo cáo địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 13. Không chỉ bị tác động trực tiếp bởi bão, tỉnh còn hứng chịu "thiên tai kép" khi triều cường và lũ quét xảy ra đúng thời điểm bão đạt cường độ mạnh nhất. Hiện tỉnh Đắk Lắk đang tập trung khắc phục hậu quả bão số 13. Thiệt hại do bão lũ ước 2.000 tỉ đồng, tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 200 tỉ đồng để khắc phục nhanh chóng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2025 Ảnh: NHẬT BẮC

Phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng đánh giá cao các cấp, các ngành, địa phương đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực trong 10 tháng đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và 5 năm 2021 - 2025. Theo Thủ tướng, nếu duy trì được đà này, chúng ta sẽ đạt tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới để đạt các mục tiêu đã đề ra. Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85% và để tăng trưởng cả năm 2025 đạt trên 8% thì tốc độ tăng GDP quý IV phải đạt trên 8,4%.

Với các động lực tăng trưởng truyền thống, Thủ tướng nhấn mạnh về đầu tư, cả hệ thống chính trị phải phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà nhằm thu hút mạnh FDI, nhất là vốn thực hiện. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư tư nhân như giao việc, đặt hàng, hình thức khoán. Về tiêu dùng, phát triển mạnh thị trường trong nước, nhất là thương mại điện tử; tăng cường xúc tiến thương mại, khuyến mại, giảm giá, hội chợ, miễn giảm thuế, phí, lệ phí, nhất là dịp lễ, Tết.

Về xuất khẩu, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn, chất lượng cao tại các thị trường trọng điểm (EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…); thúc đẩy đàm phán, phấn đấu ký kết Hiệp định FTA với khối MERCOSUR và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) trong năm 2025; triển khai hiệu quả Nghị định thư nâng cấp Hiệp định FTA ASEAN - Trung Quốc (ACFTA 3.0) vừa ký tại Malaysia.

Bên cạnh đó, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, các mô hình kinh doanh mới; các ngành, lĩnh vực mới như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo…

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó lưu ý rà soát chức năng, nhiệm vụ, bộ máy, xây dựng vị trí việc làm, bố trí đủ cán bộ có năng lực, kết nối thông tin, dữ liệu, quy trình, thủ tục, phân cấp, phân quyền.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc đến nhiệm vụ đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi để có kinh phí đề xuất các cấp có thẩm quyền quyết định tăng lương, phụ cấp, trợ cấp ngay từ đầu năm 2026. Đồng thời, tập trung khởi công gần 100 trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp ở các xã biên giới.

Năm 2025 huy động 1 triệu tỉ đồng trái phiếu Chiều cùng ngày, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết trong năm 2025, đối với trái phiếu Chính phủ, đã phát hành khoảng 500.000 tỉ đồng. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (DN), cả công chúng và riêng lẻ, sau một thời gian phục hồi trở lại, quy mô thị trường cũng phát hành khoảng 500.000 tỉ đồng. Như vậy, thị trường trái phiếu năm 2025 đạt khoảng 1 triệu tỉ đồng cho cả trái phiếu DN và trái phiếu Chính phủ. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh giá thị trường với quy mô như vậy vẫn chưa thực sự tương ứng với tiềm năng cũng như yêu cầu, đặc biệt là yêu cầu về huy động vốn cho các chủ thể, bao gồm Chính phủ và DN trong năm 2026 và những năm tiếp theo, trong cả giai đoạn 5 năm tới. Do đó, Bộ Tài chính sẽ triển khai các giải pháp rất căn cơ để phát triển thị trường này, tạo điều kiện cho cả Chính phủ cũng như các doanh nghiệp huy động trái phiếu trên thị trường vốn. Bộ Tài chính cũng sẽ tập trung vào việc cải tiến các quy trình thủ tục, làm rõ các quy định liên quan đến các nhà phát hành, bảo đảm chất lượng của trái phiếu phát hành.



