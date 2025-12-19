HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủ tướng: Ngành Công Thương cần tuyên chiến với hàng giả

Lê Thúy

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Công Thương tiên phong tuyên chiến với hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa.

Chiều 19-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2025, giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Thủ tướng tuyên chiến với hàng giả và gian lận thương mại trong ngành Công Thương - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thủ tướng ghi nhận kết quả đạt được của ngành Công Thương trong năm 2025. Theo đó, Thủ tướng đánh giá thành tựu của ngành thông qua 35 chữ: Công nghiệp tăng trưởng có chiều sâu; Thương mại được mở rộng và nâng cao; Thị trường đa dạng bền vững; Nội bộ đoàn kết thống nhất cao; Tổ chức cán bộ tinh gọn mạnh. Trong đó về thương mại, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt kỷ lục mới 920 tỉ USD.

Năm 2026, với yêu cầu cao hơn, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng nêu rõ, ngành Công Thương phải đạt tăng trưởng 2 con số, Bộ Công Thương phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống là xuất khẩu và tiêu dùng (2 trong 3 động lực tăng trưởng, cùng với đầu tư), đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng đề nghị Bộ, ngành Công Thương thực hiện "6 tiên phong": Tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiên phong phát triển nhanh, bền vững, số hóa, xanh hóa; tiên phong đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và đa dạng hóa chuỗi cung ứng; tiên phong trong tuyên chiến với lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, tuyên chiến với hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa; tiên phong xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, vừa hồng vừa chuyên; tiên phong trong phân cấp, phân quyền (đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát), cắt giảm thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu.

Thủ tướng đề nghị ngành Công Thương rút ra những bài học từ 12 dự án thua lỗ để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Liên quan vấn đề cung ứng điện, giá điện, trong đó có điện tái tạo, Thủ tướng yêu cầu cần phải thực hiện trên cơ sở lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ, trong đó những vấn đề thuộc thẩm quyền thuộc Chính phủ thì Chính phủ giải quyết, thuộc thẩm quyền của Bộ thì Bộ phải giải quyết.

Thủ tướng lưu ý Bộ Công Thương phải cùng các bộ ngành nỗ lực tuyên chiến, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi nạn thuốc giả, thực phẩm giả đang làm ảnh hưởng sức khỏe của người dân.

Theo Thủ tướng, sứ mệnh, trọng trách mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân đặt ra cho ngành Công Thương trong thời gian tới là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang.

Với phương châm "sản xuất là việc làm, giao thương mở lối, thịnh vượng mở đường, hàng hóa lưu thông, cộng đồng sung túc", Thủ tướng tin tưởng và mong muốn rằng bước vào năm 2026 với tâm thế mới, động lực mới, cùng khát vọng mới, với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, toàn ngành Công Thương sẽ tạo sức bật mạnh mẽ, đóng góp quan trọng hơn nữa vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của đất nước và hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Tin liên quan

Bịt lỗ hổng hàng giả trên sàn

Bịt lỗ hổng hàng giả trên sàn

Với những sản phẩm có biên lợi nhuận cao, nhiều nhà bán hàng sẵn sàng làm giả giấy tờ hoặc tìm mọi cách "qua mặt" sàn thương mại điện tử

Quản lý thị trường sẽ rà soát từng gian hàng trên chợ mạng để "tìm" hàng giả

(NLĐO) – Hàng gian, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hiện chỉ bị xử phạt ở mức 250 triệu đồng cho cá nhân, tổ chức 500 triệu đồng nên chưa đủ sức răn đe

2 Cục trưởng lên sóng livestream dạy cách phân biệt hàng giả, hàng nhái

(NLĐO) - Tối 14-11, một phiên Mega LIVE đặc biệt diễn ra trong Lễ Khai mạc Ngày Mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025.

xuất nhập khẩu thủ tướng phạm minh chính ngành công thương kỷ lục mới tổng kết công tác hàng giả
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo