Thủ tướng: Ngành Công Thương cần tuyên chiến với hàng giả

Chiều 19-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2025, giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.



Thủ tướng ghi nhận kết quả đạt được của ngành Công Thương trong năm 2025. Theo đó, Thủ tướng đánh giá thành tựu của ngành thông qua 35 chữ: Công nghiệp tăng trưởng có chiều sâu; Thương mại được mở rộng và nâng cao; Thị trường đa dạng bền vững; Nội bộ đoàn kết thống nhất cao; Tổ chức cán bộ tinh gọn mạnh. Trong đó về thương mại, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt kỷ lục mới 920 tỉ USD.

Năm 2026, với yêu cầu cao hơn, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng nêu rõ, ngành Công Thương phải đạt tăng trưởng 2 con số, Bộ Công Thương phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống là xuất khẩu và tiêu dùng (2 trong 3 động lực tăng trưởng, cùng với đầu tư), đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng đề nghị Bộ, ngành Công Thương thực hiện "6 tiên phong": Tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiên phong phát triển nhanh, bền vững, số hóa, xanh hóa; tiên phong đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và đa dạng hóa chuỗi cung ứng; tiên phong trong tuyên chiến với lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, tuyên chiến với hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa; tiên phong xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, vừa hồng vừa chuyên; tiên phong trong phân cấp, phân quyền (đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát), cắt giảm thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu.

Thủ tướng đề nghị ngành Công Thương rút ra những bài học từ 12 dự án thua lỗ để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Liên quan vấn đề cung ứng điện, giá điện, trong đó có điện tái tạo, Thủ tướng yêu cầu cần phải thực hiện trên cơ sở lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ, trong đó những vấn đề thuộc thẩm quyền thuộc Chính phủ thì Chính phủ giải quyết, thuộc thẩm quyền của Bộ thì Bộ phải giải quyết.

Thủ tướng lưu ý Bộ Công Thương phải cùng các bộ ngành nỗ lực tuyên chiến, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi nạn thuốc giả, thực phẩm giả đang làm ảnh hưởng sức khỏe của người dân.

Theo Thủ tướng, sứ mệnh, trọng trách mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân đặt ra cho ngành Công Thương trong thời gian tới là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang.

Với phương châm "sản xuất là việc làm, giao thương mở lối, thịnh vượng mở đường, hàng hóa lưu thông, cộng đồng sung túc", Thủ tướng tin tưởng và mong muốn rằng bước vào năm 2026 với tâm thế mới, động lực mới, cùng khát vọng mới, với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, toàn ngành Công Thương sẽ tạo sức bật mạnh mẽ, đóng góp quan trọng hơn nữa vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của đất nước và hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.