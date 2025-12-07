HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng nghiêm khắc phê bình 22 bộ ngành, 12 địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 237 ngày 6-12 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025.

Thủ tướng nghiêm khắc phê bình 22 bộ ngành, 12 địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 1.

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025

Theo công điện, tỉ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 11 tháng ước đạt 60,6% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm 2024 (58,2%), về số tuyệt đối cao hơn khoảng 155,7 ngàn tỉ đồng.

Thủ tướng biểu dương 12 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có kết quả giải ngân đạt trên mức bình quân chung cả nước, đặc biệt là một số địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa, lũ nhưng vẫn đảm bảo tiến độ, mục tiêu giải ngân đề ra.

Đồng thời, Thủ tướng nghiêm khắc phê bình 22 bộ ngành, cơ quan trung ương và 12 địa phương giải ngân thấp dưới mức trung bình cả nước.

Để tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, địa phương xác định nhiệm vụ thúc đẩy đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ theo Quy định 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó, phân công phải bảo đảm "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả".

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, công trình trọng điểm, liên vùng, dự án có tác động lan tỏa. Công điện nêu rõ, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên....

Cùng với đó, có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng cũng chỉ đạo thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng giao mỏ không đúng đối tượng làm nảy sinh hoạt động mua đi bán lại tăng giá vật liệu.

Đồng thời, rà soát tiến độ giải ngân từng dự án để có phương án điều chuyển vốn từ dự án giải ngân không hết, còn dư vốn đã giao sang bổ sung cho các dự án giải ngân tốt. Các địa phương được yêu cầu tháo gỡ khó khăn liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, cấp phép mỏ, khai thác nguyên vật liệu đá, cát, đất, phục vụ các dự án.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, hàng tuần cần công khai tình hình thực hiện và tỷ lệ giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động lựa chọn bố trí vốn năm 2026 các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân. Khẩn trương phân bổ và giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch. Chủ động có kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu,... đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.


TP HCM phấn đấu tăng trưởng 8,5%, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

TP HCM phấn đấu tăng trưởng 8,5%, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị tập trung đề xuất giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt 8,5% trong năm 2025

Thanh Hóa "siết" các dự án đầu tư công chưa cần thiết, thiếu vốn

(NLĐO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ đạo tiếp tục rà soát, cho dừng các dự án đầu tư công chưa thực sự cần thiết, không cân đối được vốn

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng yêu cầu phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch năm 2025.

Dự án chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vốn đầu tư công Thủ tướng chỉ đạo
