Kinh tế

Thủ tướng nhắn nhủ doanh nghiệp "Vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trong vũ trụ"

Lê Thúy

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn doanh nghiệp "cần vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trong vũ trụ".

Chiều 10-10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự phiên họp cấp cao "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất" năm 2025 (ViPEL 2025) với chủ đề "Công - tư đồng kiến quốc hùng cường - thịnh vượng".

Thủ tướng nhắn nhủ doanh nghiệp tư nhân vươn xa ra biển lớn và bay cao trong vũ trụ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên họp cấp cao "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất" năm 2025

Cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, các đại biểu quốc tế, chuyên gia và hơn 500 doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ cùng thảo luận nhằm đi đến sự thống nhất hành động theo cách làm mới để hiện thực hóa những giá trị và mục tiêu tốt đẹp nhất mà ViPEL đã xây nền.

Đây là một sự kiện chính của mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam (ViPEL) đã bắt đầu bằng các phiên họp cấp Ủy ban của các ngành kinh tế then chốt, thể hiện tinh thần "Công - tư đồng kiến quốc" của khối doanh nghiệp tư nhân với Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương. Đây là tinh thần "ba cùng": Nhà nước và doanh nghiệp cùng mục tiêu kiến quốc, cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sovico, Đồng Chủ tịch Uỷ ban Các ngành Công nghệ mới nổi và Đổi mới sáng tạo, nhận định Việt Nam có cơ hội tham gia sâu vào những khâu tinh hoa nhất, những giá trị cao nhất trong chuỗi toàn cầu. Nếu dám nghĩ, dám làm, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của châu Á.

Trong khi đó, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Đồng Chủ tịch Ủy ban Phát triển nguồn lực và dịch vụ, đề xuất xây dựng chương trình hành động quốc gia về dịch vụ và hạnh phúc con người với 2 trụ cột: Nhà nước và DN tư nhân. Nhà nước cần định hình triết lý "Người Việt hạnh phúc", hoàn thiện chiến lược liên ngành và đầu tư hạ tầng số, nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng tin tưởng doanh nghiệp tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đến dự sự kiện này với tâm thế "3 cùng": Cùng chia sẻ tư duy và tầm nhìn; Cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển; Cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào.

Thủ tướng nhắn nhủ doanh nghiệp tư nhân vươn xa ra biển lớn và bay cao trong vũ trụ - Ảnh 3.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại sự kiện

3 tiên phong đó là: Tiên phong trong góp phần thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao; Tiên phong trong phong trào thi đua yêu nước, thể hiện bằng mỗi doanh nghiệp, mỗi doanh nhân mỗi năm có một sản phẩm "cân đong đo đếm", lượng hóa được, góp phần làm đất nước hùng cường, thịnh vượng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Tiên phong trong thực hiện bình đẳng, công bằng, tiến bộ xã hội, an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hai "lớn mạnh" gồm: Lớn mạnh vượt qua chính mình, tiến thẳng vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số; lớn mạnh trong quá trình hội nhập quốc tế để cạnh tranh bình đẳng, sòng phẳng với các doanh nghiệp trên thế giới.

"Tôi mong doanh nghiệp vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trong vũ trụ" - Thủ tướng bày tỏ.

Với ba "tiên phong", hai "lớn mạnh", Thủ tướng tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp tư nhân sẽ thực hiện thành công mục tiêu xuyên suốt, sứ mệnh mà mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã giao phó: "Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia", kết hợp hài hòa, hiệu quả với kinh tế nhà nước là chủ đạo, góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, giàu mạnh, hạnh phúc.

thủ tướng phạm minh chính doanh nghiệp tư nhân ban iv ngày Doanh nhân Việt Nam công tư kiến quốc
