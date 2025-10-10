Nhiều doanh nghiệp Việt đang “xanh hóa” từ những việc nhỏ nhất

Sáng 10-10, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow với chủ đề "Doanh nghiệp Việt trên hành trình xanh – số hóa".

Đây là chương trình mở màn trong chuỗi hoạt động chào mừng 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) của Báo, với chủ đề xuyên suốt "Doanh nhân Việt Nam – Khát vọng và hành động".

Xanh hóa toàn chuỗi

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Chiến lược J&T Express Việt Nam, cho biết thương hiệu chuyển phát nhanh quốc tế có mặt tại Việt Nam từ năm 2018 và hiện diện tại 13 quốc gia. Doanh nghiệp đang đẩy mạnh mục tiêu vận hành xanh trong từng khâu giao nhận.

Cụ thể, J&T Express đang triển khai chiến lược 3R (Reduce – Replace – Resolve), được cụ thể hóa theo bối cảnh Việt Nam, phù hợp với chính sách của Chính phủ và các quy định địa phương về phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu Net Zero 2050.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh, một ngành có tỉ lệ phát thải cao, J&T Express nhận thức rõ trách nhiệm và chủ động hướng tới mô hình vận hành carbon thấp trên toàn chuỗi, bao gồm quy hoạch xanh, vận tải xanh, bao bì xanh và mua sắm xanh.

"Tất cả những giải pháp này sẽ giúp J&T Express tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất và nhất là giảm thiểu rác thải, khí thải có hại cho môi trường, mang đến cho khách hàng và xã hội một dịch vụ chuyển phát nhanh tối ưu, bền vững hơn" - ông Nguyễn Anh Tuấn nói.

Các diễn giả chia sẻ tại talkshow "Doanh nghiệp Việt trên hành trình xanh – số hóa"

Ở lĩnh vực công nghệ, ông Lê Anh Bằng, Giám đốc Giải pháp Khách hàng, Công ty CP Công nghệ Haravan, cho hay "xanh hóa" trong lĩnh vực công nghệ không chỉ dừng ở sản xuất hay vận chuyển, mà bắt đầu ngay từ việc tối ưu quy trình vận hành nội bộ.

Việc ứng dụng các giải pháp phần mềm cũng giúp doanh nghiệp giảm mạnh việc sử dụng giấy tờ trong quản trị, từ xử lý hóa đơn, chứng từ đến các hoạt động kiểm kho, trao đổi công việc.

"Trước đây, mỗi chiến dịch bán hàng có thể phải in hàng chục ngàn tờ giấy, nhưng nay toàn bộ quy trình đã được thực hiện trên hệ thống. Dù chưa có con số thống kê cụ thể, song theo khoản chi phí tiết kiệm được từ việc cắt giảm in ấn, giấy tờ và văn phòng phẩm là rất đáng kể.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp khi áp dụng các giải pháp số hóa chỉ coi đó là bước cải tiến quy trình, mà chưa nhận ra chính họ đang từng bước thực hiện chuyển đổi xanh từ những điều nhỏ nhất" - ông Bằng nói.

Ông Bằng cho hay hành vi tiêu dùng đang thay đổi theo hướng có trách nhiệm hơn với môi trường, khi người mua ưu tiên mang theo túi, ly cá nhân và hạn chế bao bì nhựa.

Xu hướng này không chỉ thúc đẩy tiêu dùng xanh mà còn góp phần xanh hóa chuỗi bán lẻ, nâng cao trải nghiệm mua sắm và hướng tới phát triển bền vững.