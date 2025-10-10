Doanh nghiệp ấn tượng với vị trí đắc địa của phường Đông Hoà, TP HCM

Tại buổi họp mặt kỷ niệm 21 năm Ngày doanh nhân Việt Nam (13.10.2004 - 13.10.2025) do phường Đông Hoà, TP HCM tổ chức, các doanh nghiệp đã bày tỏ sự ấn tượng trước sự phát triển của địa phương.

Doanh nhân Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, cho biết với vị trí thuận lợi của phường Đông Hoà, doanh nghiệp của ông đã đầu tư nhiều dự án bất động sản tại đây. "Sắp tới chúng tôi cũng sẽ chuyển trụ sở văn phòng ở khu vực trung tâm TP HCM về phường Đông Hoà" - ông Thạch nói.

Ông Lê Như Thạch phát biểu tại buổi họp mặt Ngày doanh nhân Việt Nam do phường Đông Hoà tổ chức

Ông Võ Văn Bé, Công ty Thuận Việt Holdings, đánh giá vành đai vàng Metro Suối Tiên sẽ trở thành khu vực phát triển văn phòng cho thuê hạng A



Theo ông Thạch, ngoài sự cởi mở, không ngại gặp doanh nhân của lãnh đạo phường Đông Hoà, thì yếu tố để địa phương phát triển nhanh chính là vị trí địa lý thuận lợi, cửa ngõ giao thông quan trọng, hiện nay có nhiều doanh nghiệp, tri thức đã chọn đến đây để làm ăn, sinh sống.

Trong khi đó, ông Võ Văn Bé, Công ty Thuận Việt Holdings, đánh giá địa giới hành chính của phường Đông Hoà đã về TP HCM, nên sẽ có nhiều động lực để phát triển, đáng chú ý vành đai vàng Metro Suối Tiên sẽ trở thành khu vực phát triển văn phòng cho thuê hạng A.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa, cho biết sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7, dù gặp nhiều khó khăn, song đến nay thu ngân sách của phường đã đạt 103%.

Nhiều chương trình, dự án công trình giao thông đã triển khai các bước đầu tư như: Đông Tây, Bắc Nam 3 (giai đoạn 2), Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài, D11, N7, đường Thống Nhất, các dự án cũ chuyển tiếp, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Hàng loạt dự án nhà cao tầng, TOD, dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án thí điểm thực hiện Nghị quyết 171, dự án về đào tạo, giáo dục, y tế… được thực hiện với sự tham gia của các nhà đầu tư lớn như: Sun Grroup, Bcons, TBS, Kim Oanh, Hưng Thịnh, An Gia, Thuận Việt…

Lãnh đạo phường Đông Hoà tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Ông Tài đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh đã luôn gắn bó, đồng hành, chia sẻ cùng chính quyền địa phương trong mọi hoàn cảnh. "Chính sự nỗ lực, năng động và bản lĩnh của quý vị đã góp phần tạo nên diện mạo mới, sức sống mới cho kinh tế - xã hội phường Đông Hòa hôm nay và mai sau" - Chủ tịch phường Đông Hoà nhấn mạnh.



Dịp này, phường Đông Hoà đã vinh danh 52 doanh nghiệp và 14 doanh nhân tiêu biểu, đồng thời phát động đại biểu, doanh nhân tham dự tại buổi họp mặt ủng hộ đồng bào bị thiên tai.