Thời sự Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp gỡ khó nhà ở và bất động sản

Văn Duẩn

(NLĐO) - Thủ tướng đề nghị xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong thực hiện chính sách nhà ở, phát triển thị trường bất động sản.

Chiều 22-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì hội nghị công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng chủ trì phiên họp về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản - Ảnh 1.

Thủ tướng chủ trì phiên họp về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết cuộc họp nhằm thảo luận một số công việc để tiếp tục triển khai từ nay đến cuối năm và chuẩn bị cho năm 2025; tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển; góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5% trong năm 2025 và hai con số những năm tới.

Cho biết gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì các cuộc họp liên quan vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển đô thị, Thủ tướng nêu rõ thị trường bất động sản có vai trò rất quan trọng, là kênh huy động và phân bổ vốn quan trọng, có sức lan tỏa lớn đến các ngành kinh tế khác như xây dựng, tài chính, vật liệu, dịch vụ, phát triển đô thị, tạo không gian phát triển mới, nâng cao chất lượng của cuộc sống của người dân, tạo diện mạo mới cho đất nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Cùng với đó, việc phát triển nhà ở là một trụ cột quan trọng trong các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Thủ tướng: Thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, vướng mắc

Nhấn mạnh quyền có chỗ ở của công dân, an cư thì mới lạc nghiệp, Thủ tướng nêu rõ phát triển nhà ở xã hội là chủ trương lớn, chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà nước.

Với chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của nhà nước, trong nhiệm kỳ này, chúng ta đã rất quyết liệt trong cơ cấu lại thị trường bất động sản, thúc đẩy nguồn cung, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở có giá phù hợp cho người thu nhập thấp và trung bình, các đối tượng yếu thế, người trẻ…

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, nhất là về thể chế, luật pháp, về đất đai.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 22 nghị quyết, 16 chỉ thị, nhiều công điện để điều chỉnh các hoạt động liên quan đến thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội, đạt những kết quả rất tích cực.

Theo đó, thị trường bất động sản ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đô thị, cải thiện diện mạo kiến trúc, hạ tầng cho đô thị, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều ngành sản xuất, dịch vụ.

Đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 được triển khai tích cực. Đến nay, cả nước có 692 dự án được triển khai với quy mô 633.559 căn; trong đó có 165 dự án đã hoàn thành với quy mô khoảng trên 110.000 căn, 147 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 135.000 căn, 380 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 388.000 căn.

Cùng với đó, thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước sớm hơn 5 năm 4 tháng với 334.000 căn nhà.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản nói chung và phát triển nhà ở xã hội nói riêng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, so với yêu cầu thì còn rất nhiều việc phải làm. Hệ thống pháp luật liên quan mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập, đặc biệt là về lĩnh vực đất đai, đấu thầu, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn chậm; việc xác định giá đất nhiều nơi còn khó khăn. Phân khúc nhà ở còn bất cập, trong đó sản phẩm chủ yếu là phân khúc cao cấp, có lúc giá nhà ở tăng đột biến, nhất là tại các thành phố lớn…

Thủ tướng đề nghị các đại biểu xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong thực hiện chính sách nhà ở, phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội về thể chế, về nguồn lực, về cơ chế chính sách; phân tích nguyên nhân, tồn tại, yếu kém, điểm chưa được để rút ra những bài học kinh nghiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới...


Rà soát sửa đổi các Luật Đất đai, Kinh doanh bất động sản, Nhà ở

Rà soát sửa đổi các Luật Đất đai, Kinh doanh bất động sản, Nhà ở

(NLĐO)- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai là một trong những nhiệm vụ được Chính phủ giao cho các bộ ngành liên quan trong 6 tháng cuối năm.

Đại biểu Quốc hội: Thế nào là “không hợp thức hóa các vi phạm” dự án bất động sản?

(NLĐO)- Các đại biểu Quốc hội cho rằng cần làm rõ thế nào là không hợp thức hóa các vi phạm đối với các dự án bất động sản để địa phương làm cơ sở triển khai

Thủ tướng: Bộ Công an vào cuộc xử lý ngay những phần tử thao túng thị trường bất động sản

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an vào cuộc xử lý ngay những phần tử thao túng, lũng đoạn thị trường bất động sản.

