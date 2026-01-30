Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ

Chiều 30-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội để chuẩn bị cho phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2026 sắp diễn ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp chiều 30-1. Ảnh: Nhật Bắc

Các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp đánh giá trong tháng 1, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức lớn, yếu tố rủi ro. Ở trong nước, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện trọng đại đã thành công rất tốt đẹp cả về đường lối, công tác cán bộ và bảo đảm an ninh, an toàn, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, cơ quan đã tập trung phục vụ Đại hội XIV của Đảng và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội; quyết liệt triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành, địa phương triển khai các công việc trọng tâm liên quan ổn định kinh tế vĩ mô; thúc đẩy giải ngân đầu tư công, triển khai các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia…

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phân tích thêm một số nội dung về cập nhật số liệu, dữ liệu, đánh giá tình hình, công tác chỉ đạo, điều hành, phản ứng chính sách; những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, bất cập.

Đồng thời, Thủ tướng nêu rõ yêu cầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Nhấn mạnh mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phát triển nhanh và bền vững, Thủ tướng khẳng định cần kiên định mục tiêu, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, với phương châm "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả".

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực toàn xã hội, nguồn lực trong và ngoài nước, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy giải ngân đầu tư công, chuẩn bị kế hoạch đầu tư công trung hạn để trình cấp có thẩm quyền; tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Đối với vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả…