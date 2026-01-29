HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự
Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo

Minh Chiến

(NLĐO)- Ngày 29-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 17 của Hội đồng.

Tại phiên họp, Hội đồng đã thảo luận, thống nhất về kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo năm 2026 - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Hội đồng đã tập trung làm rõ nội hàm của phong trào trong bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết hưởng ứng tinh thần hành động của Đại hội Đảng lần thứ XIV và triển khai ngay Nghị quyết Đại hội, với phương châm "làm việc nào dứt việc đó, làm đến cùng, lấy hiệu quả làm thước đo", Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương triển khai ngay công tác thi đua, khen thưởng.

Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ quan Thường trực của Hội đồng là Bộ Nội vụ xây dựng chương trình hành động triển khai, trong đó phân công cụ thể rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền để thực hiện, hoàn thành trong tháng 2-2026.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua đã phát động trước đây, đồng thời phát động các phong trào thi đua mới phù hợp với bối cảnh mới, thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị.

Theo lãnh đạo Chính phủ, các phong trào phải có được sự tham gia của toàn dân và mọi người được hưởng thụ; mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân; xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân văn, hòa bình, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Tại phiên họp, Thủ tướng chỉ rõ các phong trào đi vào những vấn đề mới, vấn đề khó, hướng tới chủ động nắm bắt và thực hiện 5 chiến lược: Hoàn thiện thể chế chiến lược; huy động nguồn lực chiến lược; đầu tư hạ tầng chiến lược; phát triển công nghệ chiến lược; giữ cân bằng chiến lược.

Đồng thời nhấn mạnh tinh thần "4 không: Không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong một năm", "nói đi đôi với làm", "nói ít, làm nhiều", "nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật", "không hình thức, không màu mè, không khoa trương".

Đối với việc phát động phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh", Thủ tướng nhấn mạnh phải nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua về phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao hiệu quả của kinh tế nhà nước, phong trào xây dựng xã, phường, đặc khu an toàn, hạnh phúc, không có ma túy, không có tội phạm. 

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý việc phát động và tổ chức phong trào thi đua trong giai đoạn mới phải gắn với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, tạo động lực, truyền cảm hứng toàn dân tộc tham gia thi đua, tích cực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi kép - xanh và số. Đồng thời, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển quốc gia, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong toàn hệ thống chính trị và trong nhân dân, tham gia phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Tin liên quan

Thủ tướng đề nghị phát huy tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi" tại các dự án phục vụ APEC

Thủ tướng đề nghị phát huy tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi" tại các dự án phục vụ APEC

(NLĐO) - Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi"; "vừa chạy vừa xếp hàng", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió"

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đội ngũ cán bộ sau 13 năm đã trưởng thành hơn, có nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh và kiến thức hơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

(NLĐO)- Hai nhà lãnh đạo cho rằng cần đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột mạnh mẽ, tương xứng với mức độ tin cậy chính trị đặc biệt giữa hai nước.

