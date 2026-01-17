HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thủ tướng chỉ đạo không để tình trạng "luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư"

Minh Chiến

(NLĐO)- Theo Thủ tướng Chính phủ, xây dựng luật pháp phục vụ phát triển là cơ bản, chiến lược, lâu dài.

Chiều 17-1, kết luận phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, công tác xây dựng pháp luật, rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" về thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách đạt được kết quả nổi bật, nhất là trong năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính Nhấn mạnh xây dựng pháp luật phục vụ phát triển bền vững - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, các kết quả đó đã góp phần quan trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giải phóng nguồn lực phục vụ yêu cầu phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ, tiến độ, chất lượng cần rà soát, xử lý có lúc, có nơi chưa đạt yêu cầu; việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chậm so với thực tiễn. Bên cạnh đó, tình trạng ban hành văn bản hướng dẫn thực thi pháp luật còn chậm…

Nhấn mạnh thời gian tới khối lượng công việc xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và rà soát, tổ chức thực hiện xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật còn rất lớn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật đối với kết quả rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật.

Các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện việc chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện thể chế của ngành mình, lĩnh vực mình phụ trách; bảo đảm thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, không để tình trạng "luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư".

Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý đến việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các quy định khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, rà soát những nội dung mà tổ chức, cá nhân kiến nghị để có trả lời bằng văn bản. Theo Thủ tướng, trường hợp cần thiết đối thoại chính sách với các tổ chức, cá nhân để tạo sự đồng thuận, không để kiến nghị kéo dài.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện, nâng cấp hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm kết nối, liên thông, kịp thời xử lý, giải quyết các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Theo Thủ tướng Chính phủ, phải tiếp tục xác định "thể chế là đột phá của đột phá" để có cách ứng xử phù hợp cả trong lãnh đạo, chỉ đạo; bố trí, huy động nguồn lực con người, cơ sở vật chất và các điều kiện khác cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật. "Phải xác định thể chế, pháp luật là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước"- Thủ tướng chỉ đạo.

Lãnh đạo Chính phủ cũng nhấn mạnh lại yêu cầu đổi mới tư duy làm luật từ tập trung quản lý sang kiến tạo, phục vụ; từ bỏ tư duy không quản được thì cấm; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ai làm tốt nhất thì giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong các bộ ngành, địa phương tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng pháp luật, rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" về thể chế để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn.

