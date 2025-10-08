Người phụ nữ bị lũ cuốn mất tích khi ra suối cứu tài sản

Sáng 8-10, tin từ UBND xã Thiết Ống, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ bị lũ cuốn mất tích và địa phương vẫn đang phối hợp cùng lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm tung tích.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa cùng lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm người phụ nữ bị lũ cuốn mất tích

Theo đại diện UBND xã Thiết Ống, người gặp nạn là bà T.T.D. (SN 1966, ngụ thôn Chum, xã Thiết Ống).

Trước đó, trong đêm 6-10, trên địa bàn xã có mưa lớn, nước lũ tràn về rất mạnh. Lo cho tài sản bị lũ cuốn (gia đình bà D. làm nghề bán lâm sản là cây luồng), bà D. đã ra khu vực khe suối để chằng buộc các cây luồng.

Tuy nhiên, khi ra đến khu vực suối, bà D. không may bị lũ cuốn mất tích. "Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã huy động người, phương tiện tìm kiếm liên tục trong 2 ngày qua, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả"- đại diện UBND xã Thiết Ống cho hay.

Được biết, khu vực bà D. gặp nạn chỉ cách sông Mã 150 m, khu vực này nằm giữa 2 nhà máy thủy điện, hiện nước rất lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.