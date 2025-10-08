Người phụ nữ bị lũ cuốn mất tích khi ra suối cứu tài sản

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người phụ nữ bị lũ cuốn mất tích khi ra suối cứu tài sản

Tuấn Minh

(NLĐO)- Khi nước lũ tràn về, lo sợ tài sản bị lũ cuốn, người phụ nữ ở Thanh Hóa ra chằng buộc đã không may bị nước cuốn mất tích.

Sáng 8-10, tin từ UBND xã Thiết Ống, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ bị lũ cuốn mất tích và địa phương vẫn đang phối hợp cùng lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm tung tích.

Bị lũ cuốn mất tích khi ra suối cứu tài sản - Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa cùng lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm người phụ nữ bị lũ cuốn mất tích

Theo đại diện UBND xã Thiết Ống, người gặp nạn là bà T.T.D. (SN 1966, ngụ thôn Chum, xã Thiết Ống).

Trước đó, trong đêm 6-10, trên địa bàn xã có mưa lớn, nước lũ tràn về rất mạnh. Lo cho tài sản bị lũ cuốn (gia đình bà D. làm nghề bán lâm sản là cây luồng), bà D. đã ra khu vực khe suối để chằng buộc các cây luồng.

Tuy nhiên, khi ra đến khu vực suối, bà D. không may bị lũ cuốn mất tích. "Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã huy động người, phương tiện tìm kiếm liên tục trong 2 ngày qua, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả"- đại diện UBND xã Thiết Ống cho hay.

Được biết, khu vực bà D. gặp nạn chỉ cách sông Mã 150 m, khu vực này nằm giữa 2 nhà máy thủy điện, hiện nước rất lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Bị lũ cuốn mất tích khi ra suối cứu tài sản - Ảnh 2.

Bị lũ cuốn mất tích khi ra suối cứu tài sản - Ảnh 3.

Bị lũ cuốn mất tích khi ra suối cứu tài sản - Ảnh 4.

Bị lũ cuốn mất tích khi ra suối cứu tài sản - Ảnh 5.

 

Tin liên quan

Nam sinh 16 tuổi bị nước lũ cuốn mất tích khi đi dắt trâu

Nam sinh 16 tuổi bị nước lũ cuốn mất tích khi đi dắt trâu

(NLĐO) - Đi dắt trâu tránh lũ cùng mẹ, nam sinh 16 tuổi ở Quảng Trị không may bị dòng nước xiết cuốn mất tích.

VIDEO: Đường bị lũ cuốn, học sinh đi thuyền vượt ghềnh đá đến trường khai giảng

(NLĐO) - Tuyến đường độc đạo vào bản bị nước lũ cuốn trôi, các học sinh phải đi thuyền vượt ghềnh đá nguy hiểm để đến trường dự lễ khai giảng.

Đi qua đập tràn, cả gia đình bị lũ cuốn, người vợ tử vong

(NLĐO) - Ngày 1-9, Công an tỉnh Gia Lai có báo cáo nhanh vụ tai nạn xảy ra tại khu vực đập tràn tại làng Dút 1, xã Ia Hrung.

tỉnh Thanh Hóa người phụ nữ cứu hộ cứu nạn mất tích lũ cuốn lũ cuốn mất tích
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo